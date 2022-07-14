【親子自助餐】5間酒店自助餐小童免費推介　最大6歲小童免費＋生日優惠

▲ 5間酒店可享不同歲數的兒童免費自助餐。

帶小朋友吃自助餐怕「曬錢」，不能「回本」?其實香港不少酒店自助餐都有推出小童免費的優惠，TOPick會為各位父母搜羅5間「小童免費」酒店自助餐，親子活動又多了一個好去處！

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6歲以下的小童免費

1.灣仔薈景

灣仔薈景酒店提供海鮮凍盤之外，如加拿大波士頓龍蝦、麵包蟹等，更有一系列融合經典和創新的國際美食，自助餐每位付費成人可享一名6歲或以下小童之免費優惠，收取其餘隨行小童7至11歲小童之費用。

自助餐還可免費任飲指定紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水，如果同行者生日，還可獲生日優惠——四位或以上顧客惠顧自助晚餐，生日之星可獲贈生日蛋糕一個。

星期三至五、公眾假期及前夕：成人：$758、小童：$458、長者：$658

另加一服務費。

地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四（或經會展廣場六樓進入）

營業時間：18:30-21:30

訂座電話：2582-7250

查詢及訂座請按此。

5歲以下的小童免費

2.君悅酒店

君悅酒店的咖啡廳自助晚餐包括海鮮凍盤、意式凍切頭盤、沙律吧、烤牛扒、熱食面檔、燒烤海鮮、蒸點心、自制雪糕及蛋糕等美食，還有馳名多年的海南雞飯。

星期一至四：成人：$728、小童：$364

星期五至日及公眾假期：成人：$758、小童：$379

以上價錢另加一服務費。

查詢及訂座請按此。

▲ （圖片來源：酒店官網）

君悅酒店的茶園主打歐陸美食，包括即開生蠔及為每位客人送上即煮原隻生猛龍蝦，客人可自選烹調方式。

星期一至四：成人：$758、小童：$379

星期五至日及公眾假期：成人：$788、小童：$394

以上價錢另加一服務費。

查詢及訂座請按此。

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店

營業時間：18:00-22:00

訂座電話：2584-7722

3.尖沙咀凱悅酒店

酒店自助晚餐包括日式海鮮刺身及壽司、冰鎮海鮮等開胃冷盤，另外有無限供應的美食包括日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等美食，以及多款自家製甜品等。自助晚餐特色菜包括鴨肝鐵板燒、天多利烤羊架、慢烤原條牛肋骨肉、西式香草烤乳豬及燒鴨等。

星期一至四：成人 $708、小童 $354

星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期：成人$768、小童 $384

以上價錢另加一服務費。

地址：九龍尖沙咀河內道18號

營業時間：18:00-23:59

訂座電話：3721-7700

查詢及訂座請按此。

4歲或以下小童免費

4. 帝逸酒店

帝逸酒店設有孩童區，倍添孩子們用餐樂趣。廚師團隊提供一系列歐亞美食，食材方面以健康新鮮為主，除了來自世界各地的食材，更採用各款有機及水耕蔬菜、可持續海鮮和健康的食物等。

星期一至四：成人：$688、小童：$438

星期五至日及公眾假期及前夕：成人：$788、小童：$458

另加一服務費。

地址：香港沙田源康街1號

營業時間：18:00-21:30

訂座電話：3653-1168

查詢及訂座請按此。

3歲或以下小童免費

5. 港島香格里拉

▲ （圖片來源：酒店官網）

港島香格里拉cafe TOO，配備美食烹調櫃檯，製作色香味俱全的國際佳餚。

星期一至四 ：每位$758



星期五、星期日及公眾假期：每位$788



星期六及公眾假期前夕 ：每位HKD 788 (頭輪下午5時半至7時半)；每位HKD 758 (次輪下午8時至10時) 。

另有加一服務費 ，現場成為香格里拉會會員，專享4至11歲小童可享自助餐原價五折優惠。

地址：中環法院道

營業時間：晚上6時30分至10時（星期一至五、星期日及公眾假期）；下午5時30分至7時30分（星期六及公眾假期前夕；首輪）；晚上8時至10時（星期六及公眾假期前夕；次輪）．

訂座電話：2820 8571

查詢及訂座請按此。

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責任編緝：蕭雅文