【新冠疫苗】中大新演算法助即時評估疫苗有效性　準確度達95%

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新冠病毒持續變異，即時評估新冠疫苗的有效性，有助進一步開發和更新疫苗。香港中文大學醫學院開發了一項生物信息演算法，通過分析病毒與疫苗之間的「遺傳距離」，快速評估新冠疫苗的保護作用，準確度達95%；科興和復必泰疫苗對預防重症的保護力達50%。相關內容已在全球頂尖研究期刊《自然–醫學》發表。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院的研究人員通過近200萬條新冠病毒的基因序列，以及49項臨床試驗和觀察性研究的疫苗有效性數據，開發了一項可快速評估不同技術平台新冠疫苗有效性的演算法。研究團隊發現流行的新冠病毒與疫苗株之間，基於病毒的刺突蛋白受體結合區域的「遺傳距離」，可有效評估疫苗的保護能力，準確度達95%。

評估疫苗的有效性，一般需要在人群接種疫苗並有部分人被感染後才能測量。當變異病毒出現後，科學家必須重新設計實驗並再次進行評估，才能觀察到最新進展下的疫苗效果。是次開發的創新演算法能通過病毒測序數據，實時評估疫苗針對變異病毒有症狀感染的保護效果，不但有助設計更有效的疫苗，亦可應用於疫苗的臨床試驗規劃和疫苗應用前評估。

領導是次研究的中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院臨床研究及生物統計中心主任徐仲鍈表示，新的演算法可為研發疫苗提高補充數據，數據分析可即時知道疫苗的有效性，計算撰寫報告的時間後，數小時內即可發布結果，但強調研究疫苗的安全性步驟複雜，而且每人對於疫苗的反應不一，因此仍須透過臨床試驗才可得出結果。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授王海天指出，現時研究人員只試驗和觀察了接種2針的數據，發現科興和復必泰對預防重症的保護力達50%，接種科興後體內抗體下跌速度較快，但強調接種任何一款疫苗的半年後，體內抗體水平都會只剩下2至3成，最有效抵禦病毒的方法是接種加強針。

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記者：陳麗娜