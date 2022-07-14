【備孕貼士】全球7000萬人患不孕症　醫生教9大養精貼士增懷孕成功率

▲ 醫生教9大養精貼士增加懷孕成功率

想成功懷孕，養好精子也很重要！世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修指出，全球約有7000萬人受不孕症影響，不健康的生活習慣亦會影響男性生育率。醫生分享9大養精貼士，教維持精子健康需攝取的營養素，以及養精3大注意事項。

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全球約7000萬人患不孕症

泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修在facebook專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」發文分享男性備孕貼士。他們解釋，不孕症的定義是，在12個月中，有常規（至少每週兩次）且無避孕措施之性行為仍無法懷孕。不孕症大約影響著全球約7000 萬人。

有研究指，飲食、肥胖、壓力、運動習慣、飲酒過量、吸煙、疾病或使用娛樂性藥物（如大麻）等不健康的生活習慣，也可能與男性生育率下降有關。

陳偉傑、羅詩修醫生表示，精液由「精子」及「精漿」組成。

精漿是性腺（前列腺、精囊腺、尿道球腺和尿道旁腺、副睪等）的分泌物，主要成分為水並富含少量養分，以保持精液中滲透壓平衡，維持、激發並保護精子的活力。

維持精子健康的營養素

如何保持精子健壯，增加成功受孕機會？陳醫生、羅醫生建議男性攝取以下6方面的營養素，有助提升精子質素、增加精子數量。

1. 水

水分是精液中主要的成分，有潤滑、保護精子的功能。飲用的水若受污染，會影響男性生育率。

2. 維他命

維他命C、D、E可促進精子生成，也可增強精子活性。

建議：多曬太陽，可自然合成維他命D。食用核果類食物，可補充維他命E。

3. 優質蛋白質

精子生存所需要的原料，特別是精氨酸是構成精子頭部的主要成分，讓精子有活力。

建議：食用瘦肉、蛋類、魚蝦等。

4. 鈣、鎂

提高精子蛋白酶活性及代謝必須的物質。

建議：食用深色蔬菜、大豆、海帶、蝦皮等。

5. 鋅、葉酸：

可增加精子總數。

建議：食用富含鋅的食物，如生蠔、貝類、蛤蜊、蝦、動物肝臟等。

6. 硒

精子尾巴的成分，缺乏的話精子可能會呈現彎曲狀活動力就變差。

建議：可多吃紅肉及海鮮類。

養精3大注意事項

男性要養好精子，須注意以下3大事項，以免影響質素：

1. 飲食營養均衡，作息正常，培養良好生活習慣

2. 避免吸煙、飲酒

3. 要減少浸溫泉，避免穿緊身褲，因為精子怕熱

醫生：精子約要90天才會成熟

陳偉傑、羅詩修醫生表示，現今環境及一般人飲食作息的習慣不佳，令男性精液的品質、精蟲數量與活動力持續下降。若想成功受孕，除了女性要養卵，男性更要養精。

不過，一隻精子大約要90天才會成熟，而且精子對體內體外的環境也非常敏感。他們提醒，男性要注意受孕前確保精子處於良好的狀態下，才容易成功做人。

內容獲「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣