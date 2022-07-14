【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦

▲ 男人到達30歲以後，睪固酮分泌下降導致性慾漸減。

男人對女伴性慾的疑問，通常有兩類︰一、女伴對性事缺乏興趣，男人覺得性生活乏味，生理上得不到滿足，說她是「性冷感」；二、女伴主動表達性需要，男人擔心自己應付不來，在心理上感到壓力，形容她為「大食」。

「以前他主動提出做愛，近年這情況愈來愈少，現在多由我明示及暗示提出；但即使我主動，他也會迴避和推搪。」結婚15年的她，曾經被丈夫指她在性生活上被動，希望她投入多一點，為何現在自己主動，他又不想要，甚至迴避？很多人揶揄女人善變，但想起丈夫，她覺得善變的不只是女人。

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「曾聽過女人在性事上『三十如狼、四十如虎』，是真的嗎？」有次她丈夫問我。男人提及女人「三十如狼、四十如虎」，若非帶着嘲笑意味的性譏諷，通常是因為應付女伴的性需求而積累着焦慮和壓力。

「我覺得勃起能力近年有點退減，大部分男人也不想給伴侶看到……」他緩緩道出心中之慮，不是因為她太主動，而是擔心自己下面不動。

有些人形容中年女性為「虎狼之年」這是一個階段的轉變︰隨着年齡洗禮，女性對自己身體的了解及對性的認知漸成熟，更勇於表達對性的渴求；但男人到達30歲以後，睪固酮分泌下降導致性慾漸減，有些伴侶因為適應轉變不當而出現焦慮。

做愛過程有3部分︰前戲、性交和後戲。大部分男人只專注性交那部分，陰莖勃起能力亦自然成為做愛的關鍵，但塑造性親密和性滿足的，不應只是胯下那幾吋。「怎面對這轉變？」他問。「將做愛的焦點，由那幾吋擴展到大家親熱時由身到心的性與愛親密感。」

有輔導學角度指︰所有問題都是適應的問題。夫妻走上床，除了要留意床褥彈性是否能夠承托身軀，也需要有足夠心理彈性去適應轉變。

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原文刊於《晴報》，原題為丈夫性慾減遇上太太狼似虎