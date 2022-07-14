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【夏日賞賞你】旅發局推出首批逾5萬份限量優惠券　下午約1時全數領取完畢

社會 13:46 2022/07/14

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旅發局表示慶祝香港特區成立25周年，推出20萬份集零售、餐飲、主題樂園及景點優惠的「夏日賞賞你」限量獎賞。首批逾55 ,000份將於7月14日中午12時起，以先到先得的形式領取。市民即時可於Discover Hong Kong網站登記帳戶，預覽首批限量獎賞商戶及優惠名單。

記者今日（14日）中午12時瀏覽領取頁面，大部分食肆都被搶購一空，例如牛角、霸王山莊等在一開始即秒速售罄；12時17分瀏覽已經需要輪候一個多小時。早前旅發局稱，頁面會不斷更新領取情況，避免輪候的市民空等；網頁12時40分更新，指由於反應熱烈，現時尚餘少量「夏日賞賞你」限量獎賞可供領取。

旅發局稱，在下午約1時全數領取完畢，呼籲市民毋須失望，餘下的三批獎賞將分別於7月28日、8月11日和8月25日（星期四）中午12時供市民領取，可密切留意旅發局的公布。

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「夏日賞賞你」首批獎賞以香港品牌及地道美食為重點主題，含約50個獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶及景點，多個折扣低至25折。餘下三批限量獎賞將於7月28日、8月11日、25日（星期四）中午12時推出。電子平台同時集合逾100間商戶提供的精選優惠，即日可供領取，不設領取上限。

注意事項：

  • 每個號碼只可登記一個帳戶。
  • 當市民於商戶兌換限量獎賞後，可再次領取其他限量獎賞。
  • 每人只限領取每款限量獎賞一次。
  • 每個「我的錢包」同時最多儲存3份限量獎賞。
  • 限量獎賞加入到「我的錢包」後，不可以刪除及更改
  • 限量獎賞自加至電子平台「我的錢包」起計，需於30日內使用。
  • 所有獎賞一概不得轉讓及轉售。

兌獎方法：

  • 實體店：在手機登入帳戶並進入「我的錢包」，選取獎賞，在付款時向店員索取兌換優惠二維碼，進行掃描。
  • 部分景點網站：於「我的錢包」選取獎賞，按「使用優惠券」查看優惠碼；再前往商戶網站，付款時輸入優惠碼。

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記者：陳麗娜

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