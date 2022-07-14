【美國研究】高糖汽水增患腸癌風險　專家實測6款飲品糖分甜度

▲ 美國研究發現高糖汽水增患腸癌風險，本港專家實測6款飲品糖分甜度。

踏入夏天，氣溫持續高企，不少人都愛喝汽水降溫。不過最近一項美國研究更指出，飲用過多高糖飲料會增加患腸癌的風險。

TVB資訊節目《東張西望》近日訪問了腸胃及肝臟專科醫生姚志謙，他指攝取太多糖分，會更容易有肥胖、糖尿病和脂肪肝等代謝綜合症， 而這些患者在生理上較多出現腫瘤，患大腸癌、胰臟癌等癌症的風險亦較高，故攝取高糖分可能會間接導致腸癌。

提起腸癌的成因，一般與進食過多紅肉和加工食品有關，但最近一項由美國康乃爾醫學院發表，隨後被列入《科學》學術期刊的研究指出，喝過多高糖飲料，亦會增加患腸癌的風險。

研究指在1980年代起，含糖飲品開始在全球盛行，與此同時，50歲以下人士患上腸癌的個案也愈來愈多，但未有證據顯示，撇除肥胖因素，糖分本身會引致腸癌，於是研究人員循這個方向展開實驗，研究指可樂的糖分除了來自白糖外，亦來自高果糖玉米糖漿。

研究人員利用經基因變種、有腸道癌變風險的老鼠進行實驗，將牠們分為2組，一組維持正常飲食，另一組每日餵食400微升高果糖玉米糖漿，相等於每日飲一罐可樂。結果發現，即使2組老鼠的瘜肉數量相同，餵食果糖玉米糖漿的老鼠，腸道瘜肉體積較大，變異程度較嚴重。

姚醫生指出，腸道是用來吸收糖分，吸收不完的糖會浸淫著腸道的黏膜、細胞等，而瘜肉會利用糖作為它們的原料，快速生長、惡化，最終變成腸瘤的可能性會較大。因此，糖有直接導致腸癌問題的風險。

實驗結果出爐後，專門做學術研究的美國普林斯頓大學，亦有專家指這份報告提供了最直接有力的證據，除了肥胖，糖分本身也會導致腸癌，又指出每日喝1罐330毫升的可樂，患上腸癌的風險就愈大。

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節目組檢視市面數款含糖飲料，發現只有日本出產的可樂，在營養標籤上標明含有高果糖玉米糖漿。節目組再請來香港高等教育科技學院食品科學及安全學士課程講士文嘉敏博士，將包括可樂在內共6款飲料進行比對，利用糖度計測量各自糖度，再用儀器模擬人飲食的情況，找出甜度。

結果發現，可樂是第二高糖，有11%糖分，但甜度則是最高，濃度達9.6，甜度愈高，反而令攝取的糖分愈多。文嘉敏博士指，若經常喝高濃度的糖分、甜味的飲料，久而久之，再喝同一個糖度濃度的飲料，便覺得難以滿足，味蕾的敏感度便會降低，變相愈飲愈多。

以一瓶500毫升的可樂計算，糖分含量50克，喝一超過一瓶，已超出世衛建議的每日攝取上限；而以罐裝300毫升的可樂計算，喝兩罐已經超標。

6款飲品糖度甜度：

飲品 糖度 甜度 忌廉鮮奶 12.2 5.0 可樂 10.6 9.6 檸檬有氣飲料 9.8 6.4 白檸 6.8 3.0 能量飲品 5.6 6.1 橙汁汽水 3.7 5.9

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣