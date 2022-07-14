【最壞身教】港媽去廁所藉口小朋友尿急打尖　好心人︰講大話第時點教仔

▲ 有港媽借小朋友尿急過橋去廁所打尖。

相信媽媽們都有經驗，商場女廁總是大排長龍，遇著小朋友尿急就麻煩。日前有女網民在網上討論區分享，有港媽去廁所的打尖方法，就是借小朋友尿急過橋，希望別人先讓她們去廁所，令她有感「連去廁所都要講大話，第時真係點教仔」。

該名女網民本周一（11日）於「香港討論區」，以「唔好怪而家啲人唔讓小朋友先」為題發文，指出不少媽媽都借小朋友過橋，她去商場廁所排隊，經常見到有媽媽拖住小朋友上前表示「小朋友好急呀，可唔可以讓佢去先？」她奇怪有兒童廁格空置，何以仍排大人廁格。

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實為去廁所打尖方法

不過，她考慮到小朋友難忍尿急，也會先讓她們去。後來她終於發現不妥︰

有幾次都會咁讓完之後，個小朋友就企喺出面等，個阿媽就衝咗入去廁格，到底係邊個急？

她曾見到有媽媽問排頭位的小姐，可否讓她的小朋友先去，對方回應「嚟得廁所有邊個唔急？唔好等到瀨先帶佢嚟廁所啦」、「唔係每個人老馮要讓」，又指隔離有小朋友廁所無人用。那位媽媽隨即指責小姐沒同理心，跟小朋友斤斤計較，希望她將來生B後記得自己講過的說話。

樓主稱自己會讓老人家先去廁所，但媽媽與小朋友就不大想讓，「始終而家咁多商場都有小朋友廁所」。她批評一些不老實的媽媽︰

好心做家長嘅就誠實啲啦，連去廁所都要講大話，第時真係點教仔？

網民批評︰唔好大教壞細

她補充，小朋友尿急看得出，有時媽媽拖住小朋友入廁所，小朋友樣子淡定，根本不似尿急，只是媽媽想打尖去廁所而已。不少網民認為行為不對，留言「唔好大教壞細」、「好驚啲人成日覺得有小朋友就大晒」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳