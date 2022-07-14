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【打擊毒品】海關機場首6個月破332宗毒品拘40人　檢近6億元毒品

社會 12:51 2022/07/14

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海關上半年機場檢獲市值近6億元懷疑毒品拘40人。(曾秋文攝)

海關今年首半年在機場偵破332宗毒品案件，檢獲約1.16噸懷疑毒品，市值近6億元，40人被捕。

機場科空運貨物資料研究組指揮官陳佩芬今日（14日）表示，在今年1至6月共偵破332宗毒品案，檢獲毒品的重量約1.16噸，市值接近6億元，較去年同期的393宗較少，但重量和市值方面就別比去年同期的0.58噸和 4.6億元有所上升。撿獲的毒品以重量計最多是冰毒，本年首6個月共檢獲576公斤，其次是氯胺酮，撿獲約285公斤，第三是大麻類，共114公斤，而可卡因則檢獲82公斤。

海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟續指，本年首6個月在機場撿獲的毒品數量比去年同期高出百份之98，相信是海關大力打擊利用空運郵包的販毒手法取得顯著成效，逼使毒犯改變策略，改而將大量毒品混入一般空運貨物中偷運進港，令撿獲的毒品較去年同期明顯上升，他表示另一個新興手法是販毒集團利用海外代購公司將載有毒品的郵包，寄到集運公司的地址，再試圖以多層式、多個收件人的方法收取毒品。

另外隨著本港航班逐漸回復正常，海關將加強旅客販毒及空運貨物的檢測，以及會利用大數據分析、情報主導和風險管理的方法，從不同源頭打擊毒品流入香港。

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記者：曾秋文

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