【最後演講】安倍生前最後一次校園演講 勉勵畢業生從失敗中站起來

▲ 7月8日，安倍晉三被槍擊身亡，他生前最後一次到校園演講，最近被日本網民再度關注引起熱話，他分享人生經歷及挫折來勉勵畢業生。

7月8日，日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，消息震驚全世界，日本全國瀰漫著哀傷氣氛。

而安倍生前最後一次到校園演講，最近被日本網民再度關注引起熱話，他分享自己的人生經歷及挫折，以自己的政治生涯和重拾彈鋼琴的努力過程，勉勵畢業生從失敗中站起來，影片點擊已破200萬，留言多達4500多則。

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今年3月19日，安倍到近畿大學畢業典禮上，向約4000名畢業生發表演講，演講題目為「重要的是從失敗中站起來」，他談到自小在媽媽要求及鼓勵下學鋼琴，後來爸爸覺得他沒有天賦而中斷，自此再也沒有碰過鋼琴。

直到60年後，適逢311大地震10周年，他為了演奏賑災歌曲《花正在開》重拾鋼琴，

即使白天政務繁忙，但每天晚上下班後仍努力練習，最終成果也令我滿意！

接著安倍談到自己的政治生涯，透露2007年因政治經驗不足，加上潰瘍性大腸炎舊疾困擾，僅當一年首相就辭職，同時遭到許多人批評，政治家的自信也因此被摧毀，當時很多人說安倍晉三的政治生涯結束了，就算有新藥醫治他的疾病，但自信卻沒有因此令他重拾。

之後安倍看到地震受災民眾拼命、努力重建家園，促使他決心振興經濟來幫助災民，安倍終於重新拿回政權，於2012年12月26日再度接任首相，一做便7年8個月，他藉此勉勵畢業生，

我沒有特別強或特別傑出的能力，但從哪裡跌倒就從那裡站起來，也許會失敗很多次，但千萬不要放棄！如果你一直想著不可能，你就無法前進。其實方法有無限多，可能性跟海一樣無盡。只要你覺得可以做得到，目標就接近，記住不放棄是很重要，對自己能力有信心也很重要！

演講上，安倍最後向台下畢業生們打氣，

我很期待你們，即使面對失敗，也請重新站起來，最重要的就是從失敗中站起來，從錯誤中學習，你用年輕的力量創造一個更美好的世界，畢業快樂，謝謝！

這段演講影片，因安倍遭逢不幸再度引起關注，迄今已超過二百萬點擊，留言多達4500多則，有網友大讚安倍在沒有看稿的情況下，還能發表這麼激勵人心的演講，實在令人驚嘆，

當時我在會場聆聽這場演講，在安倍先生出場前會場裡有些嘈雜，但當他一開口，每個人都在凝神聆聽……

網民的留言流露出對安倍的不捨，對他的說話會銘記於心，更會真誠地為他的靈魂祈禱，「這段演講觸動了我的心，我們真的失去了一個偉大的人物，作為一個日本人，我止不住淚水，非常感謝您！」、「安倍先生的話將繼續活在日本人民的心中」、「我忍不住哭了，即使我犯了錯也會勇敢站起來，我每天都會盡我所能，不會忘記安倍先生這一席話」。

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責任編輯︰王明芳