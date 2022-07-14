【金像獎2022】柯煒林渴望與林嘉欣演姊弟戀　推薦梁仲恆演蘇樺偉：外型實力均勝任

憑著電影《濁水漂流》而入圍今屆金像獎最佳男配角及最佳新演員的柯煒林（Will），為讓大眾更了解本地電影圈的各種經歷，日前在他有份參與網上平台頻道「拾陸比玖16:9」內的訪談節目《秘密基地》中，先拋下提名人身份，反過來當主持人，與團隊拍攝一連4集關於金像獎的特備節目。

節目中Will會親自訪問同為今屆金像獎不同的提名人，令各影迷更深入感受到作為演員、導演、監製或各種電影工作者，為求做好一部電影的付出和當中的苦與樂。

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吳鎮宇演出具使命感

一連四集起的《秘密基地》金像獎SP，將邀請到有份角逐影帝的吳鎮宇、提名最佳導演及新晉導演的文念中，兩部電影提名最佳女配角的廖子妤（Fish）、以及與Will一同競逐最佳新演員的王丹妮（Lousie）和梁仲恆。

由Will親自訪問《濁水漂流》的出品人及飾演阿輝一角的吳鎮宇及監製文佩卿（Mani）於日前（7月12日）已在網上頻道上架。

節目訪談中吳鎮宇說道出品及參與其演出《濁水漂流》阿輝的一角，不是為了角逐任何奬項，《濁》一片對他來說有一定意義及使命感，更多是想為本土電影出一分力。

因電影為真人改編故事，他亦從電影中感受到，現今社會中的各種矛盾，他感概地說：「如果想改變世上固有的制度，必須有人要犠牲，先能夠得到大眾的關注，但獲得到大家關注後，事實上也無法改變。」尤如《濁》中的一班露宿者面對現實生活的各種無力感。

柯煒林恨與林嘉欣演姊弟戀

除了影帝級嘉賓吳鎮宇外，於昨日（7月13日）上架的訪談邀請了獲獎多次的美術指導的文念中。

他今年不是一如而往的獲提名最佳美術指導或最佳服裝造型設計，而是由他首次執導的電影《好好拍電影》而競逐今屆的最佳導演及新晉導演。

文念中在節目中憶術參與電影《男人四十》時被邀請參與選角，他第一眼看到初出道的林嘉欣便覺非常合適，更担言初次見面不敢直視嘉欣的雙眼。Will接著表示由入行到現在都非常希望有機會與嘉欣合作，他更表明最想與她飾演姊弟戀！

除以上兩位殿堂級嘉賓外，節目將會在第3集（7月14日）和第4集（7月15日）為觀眾帶來更精彩內容。

第3集邀請到王丹妮（Lousie）和廖子妤（Fish），二人在節目中將分享不少過往在參與不同模特兒或是演員選角試鏡時的心路歷程，Fish回想起《同班同學》在試鏡時已經要全身裸體，她當時下定決心要得到角色，從而勇敢作出嘗試。

而Lousie分享在開頭做模特兒時，如何面對失敗及別人的批評。二人均覺得做演員是很被動，最緊要調節心態，要愈戰愈勇！

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推薦梁仲恆演蘇樺偉

節目在最後一集將會在請來在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉的梁仲恆及導演尹志文，Will在節目中講述當日導演向他表示有意拍關於蘇樺偉的故事，他隨即向推導演薦梁仲恆，覺得梁仲恆外型同實力都能夠勝任。

導演更表示其實在完全未開拍時，內心已經決定好是由梁仲恆來擔當戲中的蘇樺偉，但梁仲恆則一度質疑自己能力而對這角色無信心。不過梁仲恆非常感激導演及戲中其他演員對他的信任，並在拍攝過程中一直給予無限量鼓勵，令他放膽去演，才能在電影中演活蘇樺偉一角。