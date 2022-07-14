【美食速報】烘焙店The Cakery推健康無罪惡感蛋糕　植物性材料＋無麩質適合吃素人士

▲ The Cakery 推出健康豎立式蛋糕系列。（圖片由品牌提供）

近來，愈來愈多人香港人注重健康，純素友好的本地烘焙店The Cakery，向來以製作健康蛋糕為主，現推出品牌全新蛋糕系列，當中有七款藝術感十足的蛋糕，提供植物性食材及營養豐富的食品，為注重健康的大家帶來營養豐富且無罪惡感的甜品！

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全新蛋糕系列——Essence of Love延續母親節限定甜品的特色，以花入饌並選用豎立式蛋糕設計，以金箔作點綴，最後以立體的鮮花為裝飾。The Cakery表示蛋糕採用植物性材料、無麩質（無雞蛋、乳製品和其他傳統烘焙的常規成分）原料，此系列亦提供訂製服務。

The Cakery 七款蛋糕設計提供多款自訂口味，可以滿足不同人士的飲食需要。當中包括清甜的 「Apple Crumble」、茶香的 「To A Tea」、「 Strawberry Wild」，朱古力味的 「Foxy Brown」、「Thrilla Vanilla」、「Day Dreamer」、「Men In Black」、「Kickin' Keto」 及 「Cocoa Loco」，以上蛋糕均可按照客人的個人 喜好訂製口味。

全新系列涵蓋9款蛋糕，其中6款均採用了豎立式設計，季節限定Essence of Love以花束為創作靈感，蛋糕上方以馬蹄蘭、紅玫瑰、洋桔梗和百合等鮮花及可食用金箔作點綴，最適合用來向所愛之人傳遞衷心祝福。

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Sweet Alison 這款蛋糕選用可食用白色香雪球乾花作裝飾，點綴的金箔更增添一抹華麗美感。

Camellia寓意對愛情的愛慕及渴望。這款蛋糕的靈感源自中國傳統的女性服裝—旗袍，以植物性材料製作的白朱古力為原料，再以手工製作出山茶花圖案。Nausicaa如歷史悠久的中國青花瓷，味道層次豐富，內有雙層海綿蛋糕，口感柔軟。

Arete Arete在古希臘語中意為卓越與美德，蛋糕以淡雅色調為主， 蛋糕面飾以鮮花作點綴（不可食用）。

Mango Tango 不含奶製品，造型簡約，香甜微酸的芒果與蛋糕結合，適合過敏體質或乳糖不耐症患者食用。Fuzzy and Spikey則以綿羊與刺猬形象示人。

創辦人Shirley希望滿足子女們對甜品的渴望，決定選用營養豐富的原材料製作蛋糕，其後為了讓健康飲食追求者有多個選擇，決心於2016年創立一間主打健康甜品的烘焙店——The Cakery。

Shirley旨在製作不同口味的手工糕點，希望讓飲食需要受限的客人包括純素主義者，可以品嚐到原汁原味的甜品，所以提供植物性食物材製造和無麩質糕點來滿足蛋糕愛好者的需求，注重可持續發展，致力以植物性及有機食材製作甜品，為環保作出貢獻。

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責任編緝：蕭雅文