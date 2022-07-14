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【金像獎2022】謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱　85歲四哥從影70年從未言休

娛樂 13:53 2022/07/14

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謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱。

第40屆香港電影金像獎將於7月17日舉行，今年影帝影后競爭激烈。其中從影近70年的謝賢（四哥）憑在《殺出個黃昏》演暮年殺手，首度入圍提名金像獎最佳男主角，85歲的四哥亦是史上最年長的香港金像影帝候選人。

今年「最佳男主角」的影帝提名名單，可說是「跨世代」之爭！

林家棟繼《樹大招風》封影帝後，今次是第二度入圍爭影帝，更同時獲兩個候選資格，包括在《智齒》中飾演一名因妻兒遭車撞死而懷有大恨的警員，以及在《手捲煙》中扮演以走私為生的退役華裔英兵。

【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞　MIRROR為電影金像奬唱主題曲

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其他提名人並有「金馬影帝」吳鎮宇憑《濁水漂流》演無家癮君子一角，第6度競逐影帝，被行內人視為黑馬。

而《媽媽的神奇小子》是新晉演員梁仲恆首度亮相大銀幕之作，扮演香港殘奧短跑金牌得主蘇樺偉形神兼備，今年他同時獲得最佳男主角及最佳新演員的提名。

【金像獎2022】第40屆香港電影金像奬宣傳片推出　重溫歷屆最佳電影經典場面

最新影片：戴耀明訪問

一生拍逾百齣電影

現年85歲的「四哥」謝賢，除人所共知有兩位星級子女謝霆鋒謝婷婷，本身亦是極具資歷的電影演員。

在50年至今代已拍了過百套黑白粵語片及港產片，70年代至90年代亦拍過多齣經典電視劇《千王之王》、《千王群英會》、《天龍八部》、《情陷夜中環》等。晚年演出的電影中，以《少林足球》的球隊班主最深入民心。

2019年獲金像獎終身成就獎。

謝賢在《殺出個黃昏》演暮年殺手，已先後獲香港電影評論學會及導演會頒發男主角獎項，同時香港電影編劇家協會亦把「2021年度最佳電影角色獎」頒予《殺出個黃昏》同飾一角的謝賢及林耀聲。

3年前已獲「第38屆香港電影金像奬—終身成就奬」的謝賢，直言一生都是做演員，這個行業養育他一生，因此對工作從來不會鬆懈。「我家有八兄弟姊妹，只有我一個入了娛樂圈，以前爸爸媽媽沒有工作時，便靠我用娛樂圈賺的錢去養家，所以演戲真的養了我全家。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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