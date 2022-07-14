【名錶投資】林夏薇楊秀惠成勞力士收藏家　最平$41,000入手保值系列

▲ Rolex保值能力極高，吸引不少女星收藏。

作為名錶界的保值之選Rolex，除吸引男士投資外，更成功令不少女星如楊秀惠和林夏薇變成忠粉，購入特別款收藏。雖然Rolex是手錶界的殿堂級代表，不過仍有以下3個入門級保值系列推介，設計大方得體，價錢亦相對下易入手。

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楊秀惠

▲ 楊秀惠收藏不少Rolex名錶。(圖片來源:楊秀惠instagram)

成功轉型為生意人的楊秀惠，曾表示擁有5隻Rolex熱門款，每一隻對她而言都是意義非凡，而購買特別版Rolex就成為自己努力工作的推動力。



5隻經典款至今仍有市有價，亦適合女士駕馭。腕錶款式分別有，Explorer II白面紅針、GMT MASTER II綠針、玫瑰金Cosmograph Daytona、GMT MASTER II白金版Pepsi及SEA-DWELLER 50周年特別版。有指，當中白金版Pepsi及玫瑰金Daytona的炒價已超過$50萬。

林夏薇

▲ 林夏薇的Rolex Sea-Dweller 定製腕錶。(圖片來源:林夏薇instagram)

眾所周知，林夏薇愛收藏Hermès等名牌手袋，而她對於名錶收藏也有自己一套睇法。在她個人社交平台可見，亦有不少和Patek Philippe、Girard Perregaux及Audemars Piguet等名錶的合照。

身為名錶收藏家的她，更購入由MAD Paris全新打造的Rolex Sea-Dweller 定製腕錶的改裝版本，由錶帶、錶殼、錶圈、錶盤到指針及時標都是以黑色呈現，相當型格和獨特。有指此腕錶售價為$30,000美元，而香港炒價約為30萬。

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岑麗香

Rolex的水鬼系列近年大受歡迎，而香香公主岑麗香早前亦入手Submariner Date黑水鬼。腕錶以蠔式鋼款搭配黑色錶面，外圈配上同色的Cerachrom陶質錶圈，設計大方得體。定價為$71,300，亦有指市場上已炒至$10萬。

容祖兒

貴為天后級的容祖兒，擁有多款Rolex手錶收藏，她亦是玫瑰金Yacht-Master及Daytona粉絲。



戴祖儀

吸金能力及投資眼光同樣高的戴祖儀，早前就在社交平台分享以炒價約35萬港元購買Rolex Day-Date作為自己的聖誕禮物。Day-Date以水晶凸透鏡面放大日期顯示，實用又時尚。

入門級保值系列推介

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Oyster Perpetual

▲ Oyster Perpetual不同大小尺寸各有特色。(圖片來源:Rolex官網)

雖然這系列外形較簡約，但勝在錶面色彩奪目紅葡萄紫色、深灰、藍色、白色及香檳金等。而且每款不同大小尺寸(26mm,31mm,34mm,36mm,39mm)及顏色的Oyster Perpetual都有特色，適合女士出席任何場合配戴。而功能上，亦包含904L不鏽鋼錶殼及蠔式結構達到防水深度100米等勞力士技術特徵。當中，亮藍色錶面的Oyster Perpetual 28，參考價格為HKD41,000。

Datejust

▲ Datejust系列款式以簡約為主，展現幹練形象。(圖片來源:Rolex官網)

不少女士都喜歡較大錶面的手錶，Datejust系列款式以簡約為主，更有不同大小尺寸:28mm、31mm、34mm、36mm及41mm，而錶盤及物料可以有不鏽鋼、黃金、白金等，靈活性極高。另外，36毫米蠔式錶殼搭配三角坑紋外圈，中性耐看的設計，展現幹練形象。當中，亮黑色錶面的Datejust 36，參考價格為HKD68,000。

Lady-Datejust

▲ Lady-Datejust外圈鑲鑽款式。(圖片來源:Rolex官網)

以錶徑28毫米及機芯精準為賣點的Lady-Datejust傳承Datejust的經典風格，除手錶防水性能達100米外，中層錶殼亦如Datejust一樣由整塊實心不鏽鋼或18ct金製成。另外，這系列面盤更有多種顏色、材質及花紋可選。如果喜歡寶石，更可以選擇外圈鑲鑽的款式。當中，粉紅色錶面的Lady-Datejust 28參考價格為$52,500。

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責任編緝：王明芳