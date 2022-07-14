【廿四孝爸爸】陳錦鴻廣州買近千呎大屋讚生活舒適　請北京老師教15歲自閉兒普通話

▲ 陳錦鴻現居於廣州近千呎大屋，大讚生活舒適，希望可以帶患自閉症的兒子來居住。

現年55歲的陳錦鴻過去在TVB演過不少經典劇集，之後為照顧自閉症兒子而息影6年，直至2019年才復出拍攝ViuTV劇集《婚內情》及北上內地工作。最近陳錦鴻接受內地傳媒訪問時透露，當時已在廣州買入一個約90平方米（約969平方呎）的單位，並每天看央視新聞頻道學普通話。

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早年曾到內地拍攝《新上海灘》的陳錦鴻，近日接受內地傳媒訪問時大談在內地發展的近況，透露自己的工作大多是出席商演活動獻唱金曲，他驚嘆內地發展迅速，「出門只帶手機就可以」，又大讚在內地生活舒適：

我很喜歡內地，也很喜歡在內地登台。我可以去不同的地方看看，真的不得了。

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以往他會來回中港兩地工作，直至2019年，他在廣州買入一個約90平方米（約969平方呎）的單位，平時在家練書法、閱讀、煮飯，過着平淡自在的生活，他認為搬到內地居住，才能深入認識祖國，他希望之後可以接兒子陳駕樺（Edgar）到內地生活。

我（買房）也是希望我的孩子可以跟內地有些關聯，他長大以後也可以有機會來內地，學習也好，生活也好，需要有個『基地』。

▲ 陳錦鴻與太太杜雯惠育有兒子Edgar。（杜雯惠微博圖片）

每天睇央視新聞學普通話

陳錦鴻也十分重視普通話學習，他自言每天都會睇央視新聞頻道學普通話，並安排兒子跟北京老師學習普通話，讚兒子的普通話講得更好；他亦有向兒子灌輸愛國教育。

回歸之後，香港每天7點半都會播國歌，我和兒子都是起立（來聽）的。我要讓他感受到作為中國人（的驕傲）。

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講劇情培育兒子閱讀習慣

陳錦鴻與太太杜雯惠育有一子Edgar，可是Edgar患有自閉症及中度智障，兩夫妻為全面照顧及教導兒子而停工，由生活技能開始慢慢學習。

杜雯惠曾接受訪問稱丈夫每天都與兒子講「故事」，由自己童年講到工作經歷，連所拍的劇集他都可以逐集講劇情。陳錦鴻又購買很多書本放在家中，營造閱讀氣氛，讓兒子可以隨時拿起書本，成功感染他愛上閱讀。

兩夫妻的努力有回報，兒子可由特殊學校轉讀主流學校，更曾考獲全級第一名的佳績，其後順利升讀中學，所以陳錦鴻終於可以復出到內地工作。

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責任編輯︰王明芳