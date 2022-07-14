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【減肥大作戰】毋須捱餓半年減走40磅　日本女生分享高營養一周減肥餐單

保健美顏 15:48 2022/07/14

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毋須捱餓半年減走40磅，日本女生分享高營養一周減肥餐單。

減肥是女生一世無法離開的話題，而有效減肥除了做運動，飲食更為重要。不想每餐只有食沙律餓著瘦，還能怎樣吃可以有效減肥？有日本女生成功減重並維持身材，在Instagram分享了每日餐單，有肉有飯，證明毋須刻意捱餓也能瘦。

最新影片：

24歲日本女生Nooa原本是「肉肉女」，體重達139磅。從減肥前的照片可見，Nooa原本體態豐腴，甚至頗顯虎背熊腰、四肢粗壯、臉大等問題。不過，她僅用6個月時間，成功減走40磅，維持在99磅體重；體脂肪率亦從24%減少至20%。從她減肥前後的對比圖看，整個人彷彿改頭換面。

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公開高營養健康減肥餐單

五穀雜糧飯糰 + 肉類 + 蔬果

Nooa分享一周減肥餐單。從圖片可見，她的早餐為香蕉配上穀物，其餘每餐都包含有飽足感的五穀雜糧飯糰，再配上肉類及蔬果，牛油果更是每餐必備。每餐高營養之餘，份量適中，不至於要捱餓，相信這也是Nooa能持之以恆的原因之一。

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配合簡單運動塑造身形

Nooa在IG常有更新運動片段。針對性動作幫助全身燃脂、塑造身形，讓手臂、大腿、臀部等部位肌肉更緊實，體態也會變得健康好看。簡單運動躺床就能做到！

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責任編輯：羅嘉欣

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