【不離不棄】自製木頭車推腦退化太太散步 　81歲丈夫：希望她繼續看世界

▲ 伯伯做到不離不棄。

「執子之手，與子偕老」很多人掛在嘴邊，但又有幾多人可以做得到？早前網上流傳一段感人短片，一名81歲的泰國老伯親手打造一架木製手推車，帶著患有腦退化的太太出遊，老伯推著太太出遊期間，被途人拍下放上網，溫馨片段感動不少網友。

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事件及後被泰國傳媒廣泛報道，這名老伯伯Khun Talob Tunjit，今年81歲，與83歲的老婆Noi住在佛丕府。Noi在10年前患上腦退化症，加上年紀大行動不便，於是老伯伯便親自打造八角形木製手推車，內裡更有小桌子可以放食物、更可邊欣賞風景邊休息，而老伯伯推到累時，更可以坐進木頭車內與太太一同休息，而木頭車的外圍插滿彩旗，足見伯伯的心思。

▲ 伯伯每天用木頭車載患有腦退化症的太太出街。

看電視報紙自學

據知Khun曾是木匠，便利用自己手藝，看電視報紙自學自製木頭車，伯伯的願望很簡單，就是不想太太每天留在家中，造成身體退化，「我只希望讓她繼續看看這個世界」，不過伯伯年紀都不少，炎熱天氣下推車是一大挑戰，但他認為帶愛妻出門是世界上最開心的事：

一開始每個月只外出二至三次，後慢慢增加次數，現在幾乎每天都出門。伯伯指現在出門有時是看風景，有時是買食物，沒有甚麼特別的目標而車上總會有餐具，當他有時推到累了，便會找個地方與Noi在車上野餐休息，再回家。

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責任編輯︰王明芳