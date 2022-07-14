【ERROR成員】Dee哥神還原Top Gun造型拍廣告　何啟華靚佬湯撞樣演繹零難度

譚仔雲南米線（譚仔）及外賣平台Deliveroo戶戶送，近日找來人氣男團ERROR成員何啟華（Dee哥）拍攝全新廣告，憑著稜角五官、寬面輪廓入圍美國網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男2022」的Dee哥更在廣告片中以湯告魯斯（Tom Cruise）相隔36年再演的人氣電影《Top Gun: Maverick》（壯志凌雲：獨行俠）的Captain Maverick為故事藍本，飾演寬面．湯「咕嚕」師一角。

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廣告片中一開始，Dee哥以印上「Spicy」字樣的飛行員外套及太陽眼鏡「神還原」湯告魯斯的Captain Maverick的飛行員外型，變身「Captain Spicy」，飾演寬面・湯「咕嚕」師，在朋友們面前大騷他的型仔造型。

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他向友人推介最新推出的濃汁豬軟骨寬麵時，更搞笑地說：「Call me 湯『咕嚕』師！寬面湯...咕嚕咕嚕...SPICY」，不過他的寬面輪廓就遮擋了電視，令到朋友們不滿，更踩他面寬過戰機。

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小時候鄰居大讚他似Tom Cruise

Dee哥對於外型一向有自信心，他今年3月不但入圍美國網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男2022」，與男團MIRROR全數12名入選看齊，便可知他的寬面五官亦有知音認受性。

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因此，他飾演湯告魯斯的角色難不到他，被問及用了幾多時間「神還原」Captain Maverick，他說：「我想大概用了少過一餐米線的時間便可以神還原湯告魯斯，其實可能小時候鄰居已不斷讚我似Tom Cruise，我最初不知，開始學他在走廊到跑，快過《職業特工隊》(Mission Impossible)。我自己覺得是天意得到這個角色，我要多謝父母生到我太似Tom Cruise。」

讚Tom Cruise後生仔拍戲歎世界

問到看了幾多次《Top Gun: Maverick》汲取靈感，捕捉荷里活一代男神的神韻，Dee哥相當有自信表次一次已足夠：「我自己看了一次《Top Gun》，其實一次已足夠，因為看第二次會變得重覆，第三次就會厭悶，一次夠新鮮感，亦最緊要捉得住神髓，加上我本身個人與他有8分似，我再加少少眼神，就10分似了。」

對於今次被品牌大膽錄用他做「Tom Cruise」，他說笑Tom Cruise才是最大膽：「Tom Cruise才最大膽，我如果在荷里活遇到他，我會怕羞及尷尬，我估不到他竟然叻到自己拍了這部戲，他現在住豪宅，又有錢，在他身上，看到真是覺得現在是後生仔的世界。」