【中秋2022】Flash CoffeeX「享樂烘焙」推奶皇月餅禮盒　早鳥價$248購手工製月餅

▲ Flash Coffee聯乘本地麵包店「享樂烘焙」推出手工奶皇月餅禮盒。（圖片由品牌提供）

今個中秋節，Flash Coffee聯乘本地麵包店「享樂烘焙」限量推出首個月餅禮盒，以本地手工製作的奶皇月餅，更於7月18日起至7月31日推出早鳥優惠，讓大家人月團圓慶中秋！

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Flash Coffee x 享樂烘焙

Flash Coffee 這次聯手與享樂烘焙合作，傳統月餅的外型蘊藏奶皇，入口即溶。月餅禮盒設計以「社畜兔」的心聲出發，大玩「職場卸膊操」、「月光族」、「上班訴求」 等非常地道的港式「迷因圖」，有六款設計，讓大家好好放鬆心情享受月餅，「呷啖」咖啡，渡過佳節！

▲ 月餅禮盒有六款設計。（圖片由品牌提供）

早鳥優惠

月餅禮盒將由7月18日起至7月31日推出早鳥優惠，顧客可於Flash Coffee App或 Flash Coffee門市以優惠價$248預訂月餅禮盒。

公開發售價（8月1日起）：$268

Flash Coffee第12間分店亦於7月11日觀塘宏利金融中心開幕，歡迎大家親臨選購。

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責任編緝：蕭雅文