阿Phat+JBS辦本地首屆Hip Hop頒獎禮　《Whats Good Music Awards》下月舉行

由組合LMF成員阿Phat、廿四味成員JBS、Hip Hop廠牌Greytone Music創辦人Keni及音樂製作人阿Bert牽頭，於8月6日在香港會議展覽中心Hall 5BC，舉辦首屆Hip Hop樂壇頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》。

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四出邀請本地Rapper

是次頒獎禮源於阿Phat的一個夢想：「十幾年前，我喺TVB嘅訪問講過，我想有呢件事發生，有網民Cap番落嚟，我就講：『我係真㗎，阿梅！』我唔係想廿四味攞獎。而係進步又好、係文化互通又好，主流都可以聽吓其他嘢，open-mind啲，會令到叫做香港呢個文化沙漠，有少少水份、少少氧份，唔好淨係得一款嘢。」

身為好友的JBS，一直把阿Phat的夢想緊記心中，直到最近他們在自家YouTube頻道「24/7TALK」，訪問本地Rapper Akiko，JBS說：「佢話原來每間中學都有Rapper，跟住就叮一聲，係時候搞啦，跟住Keni聽到，覺得如果你兩個搞或者廿四味搞會好啲，因為我哋比較耐同埋身份中性啲，於是就搵埋 阿Bert傾，大家都想搞，要搞就要搞個最實至名歸、最公平公正嘅頒獎禮。」

JBS透露正式籌備頒獎禮前，特意找來同屬本土Hip Hop界殿堂級的阿庭、大飛及MC仁：「佢哋都覺得係時候搞，總之我哋搞佢哋撐，已經係一枝好大嘅強心針。」

阿Phat四出邀請現時活躍的本地Rapper參加，反應比他預期更好：「大家都希望見到呢件事發生，所以將個人主義放低，想有件事話畀全世界喺外國嘅人聽，講廣東話又好，其他語言又好，香港唔止係投機炒賣嘅地方，香港仲有Hip Hop。」

▲ （左起）阿Bert、Keni、JBS、阿Phat

香港Hip Hop圈規模小

談到香港Rapper現時的水平，阿Phat指香港的規模較外國少，他打趣比喻外國的Hip Hop圈是「海洋公園」，香港暫時仍然是「自己屋企嘅後花園」：「啲花都種得都好靚、養啲魚都好靚，不過我哋就細啲，有機會下一步就花園街咁長，有機會下一步就再大啲。」

JBS強調香港Hip Hop的規模雖然細，但技巧已經是水平以上：「始終每個地方嘅文化，如果您可以用廣東話寫首Rap，其實已經好勁，因為廣東話九個音，寫4分鐘嘅Rap，一啲都唔容易。」

對於主流樂壇多年來，未有加入Hip Hop類型，JBS直言大公司未有提供機會：「大公司唔肯開門，我哋就自己創造個機會，都希望咗十幾年，唔等啦。」走入主流，是否代表要參與主流的遊戲？Keni即表示：「如果你有型，你去邊都係型，如果你X嘅話，你點都係X。」身旁的JBS甚為支持，他更澄清不代表indie、Hip Hop好型、好勁，直言「好多都係垃圾」，正如流行曲亦不等同爛歌，很多亦是佳作。

回到頒獎禮的意義，除了是實現阿Phat的夢想，4位主創更渴望建立本土Hip Hop平台，讓Hip Hop界藝人得到更多機會。

他們強調是次頒獎禮有延續性，阿Bert說：「頒獎典禮就令有能力嘅Rapper得到注視，之後我哋可能會搞音樂節，甚至推薦佢參加海外音樂節，又或者邀請海外Rapper合作，聯繫住成個社群係最緊要。」

阿Phat更直言下一個計劃就是做「廣東話Hip Hop十大歌曲榜」，讓樂迷自己投票自己鐘意的歌曲 , 亦令外界認識更多本地藝人及作品。

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《Whats Good Music Awards 音樂頒獎典禮2022》

日期：2022年8月6日（星期六）

時間：晚上7時正開始

地點：香港會議展覽中心Hall5BC

購票網站：HKTicketing.com