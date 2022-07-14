【殺手列車】獲型佬前輩畢彼特提攜　祖兒京受寵若驚：非常慷慨地幫助後輩

▲ 祖兒京

由《殺神John Wick》系列監製兼《死侍2》賣座型爆動作大導演大衛雷奇（David Leitch）執導電影《殺手列車》（Bullet Train） ，將於8月4日在香港上映。

此片演員陣容包括畢彼特（Brad Pitt）、阿倫泰勒約翰遜（Aaron Taylor-Johnson）、真田廣之，以及祖兒京（Joey King）等。

童星出身的祖兒京分享拍攝《殺手列車》的經歷稱，有幸獲巨星級前輩畢彼特的無私分享：「我從畢彼特身上學到了很多，這是一些令人難以置信的人生課堂。畢彼特活在公眾的目光之下已經很久，生活平衡是一件很奇怪的事，只有小數的同類人才能體會這種感覺，他非常慷慨地幫助我這些後輩。」

祖兒京9歲首次亮相於電影圈，2013年憑演電影《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）成名。

現年22歲祖兒京說：「雖然我成為演員已經一段很長時間，但當我知道能夠參與《殺手列車》的演出時，仍有一個夢幻的荷里活時刻：『哇，這真的太的瘋狂了！我能夠和畢彼特一起在《死侍2》導演大衛雷奇的動作片中演出！』」

另外，《殺手列車》發放一段乘車禮儀短片，畢彼特及眾演員以生鬼有趣的方式，教大家5件乘車不能做的事情，在登上《殺手列車》前，預先教大家做個守禮的乘客。

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