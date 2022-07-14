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【美食速報】日本過江龍壽司郎居酒屋即將開幕　網上訂座系統率先開通＋Top 3商品大公開

休閒消費 14:58 2022/07/14

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「壽司郎居酒屋　杉玉　SUGIDAMA」即將開業。（圖片由餐廳提供）

壽司郎居酒屋「杉玉」即將開業！近日宣布，暫定於8月3日落戶香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下率先試業，餐廳超過100款餐飲選擇，還帶來多款日本酒！餐廳更率先公開日本「人氣商品Top 3」，同時於7月14日正式開通網上預訂系統！

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「杉玉」在菜式製作以至菜式命名均加入不少玩味元素，讓客人感受日本地道居酒屋文化之餘，還為大家帶來不同的餐飲體驗。以「杉玉薯仔沙律」為例，擺盤模仿著酒商店門前掛著的杉玉球，店家將整個薯仔沙律球放置在透明的圓罩內，底下以圓形木柱承托。

撒上由青海苔粉及烘製過的蝦乾等製成稱為「杉粉」的粉末包裹著薯仔沙律球的外層，模仿尚未熟成的嫰綠杉玉球，而薯仔沙律再包著流心蛋。

另外還有玩味料理「魚子醬壽司（圓鰭魚魚子醬）」，表面上它是一盒平平無奇的魚子醬，圓鰭魚魚子醬下藏有吞拿魚蓉及杉玉特製的壽司飯。「乾杯三文魚」，餐廳以特殊製法讓三文魚入口即溶，如同有喝的口感。

日本當地人氣Top 3餐點大公開

除了一系列充滿玩味的料理，「杉玉」更率先於開幕前為大家推介日本當地「一品料理」、「壽司類」及「日本酒類」的人氣Top 3餐飲，助大家準備「必點清單」：

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來到居酒屋，佐酒佳餚不可少。「杉玉」將池魚骨於店內現炸成金黃酥脆，以鹽味提味，配酒一流。「杉玉」推薦客人搭配日高見清酒（港幣$38起）。

「杉玉」主打各式各樣的日本清酒，所有日本酒均以半合（即90ml）起提供，適合想要一次過品鑑多種日本酒但又小酌怡情的客人。

「杉玉」網上預約系統率先7月14日正式開通

「杉玉」指餐廳有三種入座方式，「線上排隊」、「線上預約」、「Walk-in」。為了讓大家能於開張期間方便光顧「杉玉」，餐廳決定提早於7月14日開通網上預約系統，讓粉絲率先在開幕前預訂座位。

預約連結請按此

壽司郎居酒屋　杉玉　SUGIDAMA：
試業日期 8月3日 (星期三)營業時間：15:00-21:30（LO21:00）(只提供晚市)
正式開幕日期： 8月10日 (星期三)營業時間：11:00-23:00(LO22:30) (提供午市及晚市)
入座方法： 接受「線上排隊」、「線上預約」、「Walk-in」
用餐時間： 不多於100分鐘
地址： 香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖

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責任編緝：蕭雅文

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