【勒索高層】男高層疑遭女員工勒索　女被告稱遭性侵後合照「想記錄我人生嘅第1次」

▲ 男高層疑遭女員工勒索，女被告稱遭性侵後合照「想記錄我人生嘅第1次」。（資料圖片）

已婚公司高層與31歲已婚女員工發展婚外情後，疑遭對方發相勒索50萬元，案件今（14日）於區域法院續審。被告今續自辯，控方指被告虛構遭男事主強姦一事，控方指被告稱遭男事主X強姦後再「挨住X膊頭影相」，被告同意並哭訴當刻已原諒對方，「因為我鍾意佢，同埋俾咗第1次佢」，被告並激動地指拍照是「想記錄我人生嘅第1次」，又指別人沒有經歷過，是不會了解她的感受，「我知出面好多人講話係假，但係我俾咗第1次佢，就認定我係佢嘅人」。

被告黃莎莎（31歲）今續自辯。控方盤問時向被告指出，被告曾以「扮傾電話」方式偷拍X，被告指不知道有否以「扮傾電話」方式偷拍X，但承認曾將手機放在耳邊及拍下X。

控方指出，2021年2月20日（被告聲稱遭X強姦當日），X曾於飯後稱帶被告到酒店房間浸溫泉，當時被告是預計會發生性行為。被告否認說法，並指自己當時喝酒後，打算在房間休息。

控方續指出，被告於當日上午約11時拍下X在酒店櫃檯排隊登記，顯示被告與X吃飯前已知道會到酒店房間，被告供稱並不知道被告正在登記房間。控方指被告於日前曾供稱當時X登記房間，被告指因為X曾稱會帶她浸溫泉，所以不知道被告在做甚麼。

控方指當日被告拍下的照片顯示，X進入酒店房間後脫鞋，與被告早前指稱X進入房間後立刻推倒被告強姦的說法不符。被告供稱當時酒後有點暈眩，已忘記事發時序，被告指X或於進房後一會兒才推倒她。

控方續指出，被告稱遭X強姦後感覺傍惶是不合理，整個強姦事件是虛構出來。被告表示不同意。控方指出，被告一時指稱遭強姦後感覺傍惶，一時指稱感到憤怒，這些前後不一正正反映強姦事件是虛構出來，被告否認說法

控方指被告稱遭X強姦後再「挨住X膊頭影相」。被告同意說法後哭訴，當刻已原諒X，「因為我鍾意佢，同埋比咗第一次佢」。被告情緒激動地指，拍照是「想記錄我人生嘅第1次」，又指別人沒有經歷過，是不會了解她的感受，但這是事實，「我知出面好多人講話係假，但係我俾咗第1次佢，就認定我係佢嘅人」。

控方續指被告稱遭X強姦後，曾向被告發訊息指「老板你真的要幫我，今日我毫無所謂的俾你」，又在1分鍾後稱「這是我發自真心的」。控方問及被告，為何遭強姦後說「毫無所謂」。被告供稱因喜歡X，「佢要，我有嘅都會俾佢」。被告又指輸入訊息時，未有認真思考「毫無所謂」的意思。

控方指被告於警誡供詞與庭上作供前後不一，被告於庭上情緒激動地指，因她希望保護X，但沒料到X會陷害她。

被告黃莎莎（31歲）被控1項勒索罪，控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟