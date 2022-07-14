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 【覆核刑期】涉騙按揭貸款判囚3年11個月　蘇錦樑弟被加刑改判囚6年3個月

社會 14:36 2022/07/14

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前商務及經濟發展局局長蘇錦樑胞弟蘇錦威。（經濟日報攝）

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑胞弟蘇錦威，涉與另一人擅自以律師行客人物業申請2,000萬元按揭貸款，早前被裁定欺詐等4罪罪成，判兩人監禁47個月及30個月。被判監47個月的蘇錦威，律政司今（14日）向上訴庭申請加刑獲批，改判監6年3個月。另1名上訴人則就定罪提出上訴被駁回，上訴庭稍後頒布書面判決。

上訴庭聽取陳詞後，指原審法官就蘇錦威之判刑原則犯錯，刑期過輕，遂批准律政司就其中兩項欺詐罪刑期覆核申請，撤銷原有刑期，改判每項控罪入獄90個月，基於已作部分還款再作扣減，改判監9年，由案件於區域法院審理，最高刑罰為7年，考慮到本案屬覆核及上調幅度較大，再作額外減刑，改判監6年3個月。

涉案的2人分別為蘇錦威（45歲）蘇潤餘（53歲），案發時分別為法律文員及法律行政人員，蘇潤餘同時是離岸公司CAL的董事。

律政司一方指，蘇錦威一方聲稱早於被補前償還全數款項，律政司一方不同意說法，認為當中所謂還款是作為撩飾其中1項控罪，部分還款亦由其胞姐負責，整體還款金額亦不詳。

律政司一方續指，案發時蘇錦威作為法律文員，極度嚴重違反誠信，因他於客戶毋須申請貸款的情況下，無中生有地擅自以不虛假文書申請大額貸款，而基於他是律師行文員，因此更容易令貸款公司信納。律政司又指蘇錦威於審訊時答辯方向屬砌詞狡辯，質疑當中悔意。

蘇錦威一方強調事後已歸還款項，亦無證據顯示會永久剝奪控罪涉案財產。上訴庭質疑並非犯案1次而收手，而是再犯下所涉控罪作掩飾，故具有加刑因素。
 
上訴人蘇潤餘一方就定罪提出上訴時指，上訴人亦是受害者，他因相信案中另一被告蘇錦威才犯案，蘇錦威才是案件的始作俑者，上訴人因相信對方，才收取72萬元行事。上訴人並質疑控方證人於作供期間拒絕回答提問，原審法官考慮其證供之可信性或構成影響。
 
控罪指，首被告於2014年11月及2015年2至6月犯案。控方早前指首被告藉法律文員身份，聲稱得到授權以客戶名下物業作抵押借貸；兩名被告並聲稱客戶已授權由CAL代收款項，次被告則將所得貸款存入個人戶口等。放債人公司其後發現貸款利息被拖欠等，向律師行及其客戶展開民事訴訟，首被告及後以虛假文件委聘律師為客戶打官司。

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記者：林育慧

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