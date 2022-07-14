【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」

▲ （資料圖片）

政府周二（12日）公布新增兩間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，包括位於灣仔的香港萬麗海景酒店及荃灣悅來酒店。立法會議員江玉歡周三（13日）表示，有市民購買了機票，準備前往外國探訪親人，但一直訂不到回港檢疫酒店，經酒店代訂檢疫酒店則再多付5千元，不過若政府改變檢疫政策，就不會退還有關費用，認為是「硬食損失」。江玉歡指檢疫隔離的安排困擾香港人多時，希望政府盡快拿出令市民大眾及商界滿意的方案。

立法會議員江玉歡曾致電海景萬麗酒店，但職員表示8月1日至8月14日已全滿。近日收到數名投訴人，其中一位投訴人希望到外國探訪親人，買了機票，但訂不到回港的檢疫酒店。就算肯付出2千多元一晚，也找不到房間。及後投訴人經酒店代訂平台，知悉有房，但要付多5千元代訂費，代理更稱若政府改變檢疫政策，5千元代訂費不會獲退還。投訴人認為政府應堵塞這漏洞，防止市民被中介濫收代訂費和「硬食損失」。

另一名市民反映，應該開放多些檢測中心及延長時間，方便商務旅客下班後檢測。他更指出星加坡在7、8月份將舉辦多項體育盛事及國際論壇，香港可惜仍在原地反覆停留在所謂抗疫限制下。亦有市民慨嘆￼有家歸不得，普通市民沒有秘書和助手，靠的是自己的一雙手不停去找檢疫酒店，找合乎自己行程而七天皆有房的更難，加上機票較疫情前貴了兩三倍，真是變了「回港難」。

另一名投訴人是外藉商人，已居港30年，他稱的公司大半僱員來自歐洲，經常要往亞洲國家，他說若檢疫隔離政策不變，為節省出差的成本，他唯有將公司遷到較易達的杜拜和星加坡。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐