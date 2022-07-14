  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 16:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」

社會 15:13 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府周二（12日）公布新增兩間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，包括位於灣仔的香港萬麗海景酒店及荃灣悅來酒店。立法會議員江玉歡周三（13日）表示，有市民購買了機票，準備前往外國探訪親人，但一直訂不到回港檢疫酒店，經酒店代訂檢疫酒店則再多付5千元，不過若政府改變檢疫政策，就不會退還有關費用，認為是「硬食損失」。江玉歡指檢疫隔離的安排困擾香港人多時，希望政府盡快拿出令市民大眾及商界滿意的方案。

立法會議員江玉歡曾致電海景萬麗酒店，但職員表示8月1日至8月14日已全滿。近日收到數名投訴人，其中一位投訴人希望到外國探訪親人，買了機票，但訂不到回港的檢疫酒店。就算肯付出2千多元一晚，也找不到房間。及後投訴人經酒店代訂平台，知悉有房，但要付多5千元代訂費，代理更稱若政府改變檢疫政策，5千元代訂費不會獲退還。投訴人認為政府應堵塞這漏洞，防止市民被中介濫收代訂費和「硬食損失」。

另一名市民反映，應該開放多些檢測中心及延長時間，方便商務旅客下班後檢測。他更指出星加坡在7、8月份將舉辦多項體育盛事及國際論壇，香港可惜仍在原地反覆停留在所謂抗疫限制下。亦有市民慨嘆￼有家歸不得，普通市民沒有秘書和助手，靠的是自己的一雙手不停去找檢疫酒店，找合乎自己行程而七天皆有房的更難，加上機票較疫情前貴了兩三倍，真是變了「回港難」。

另一名投訴人是外藉商人，已居港30年，他稱的公司大半僱員來自歐洲，經常要往亞洲國家，他說若檢疫隔離政策不變，為節省出差的成本，他唯有將公司遷到較易達的杜拜和星加坡。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【天晴酷熱】下周日起一連6日酷熱　最高氣溫約34度
今日 11:08
【天晴酷熱】下周日起一連6日酷熱　最高氣溫約34度
【新冠肺炎】林緯遜指抗體6個月後下降料9月再爆發　深圳灣陽性者如有病徵應特別處理
今日 12:12
【新冠肺炎】林緯遜指抗體6個月後下降料9月再爆發　深圳灣陽性者如有病徵應特別處理
【的士加價】的士新收費下周日起生效　市區的士落旗收費27元（附表）
今日 11:39
【的士加價】的士新收費下周日起生效　市區的士落旗收費27元（附表）
【打擊毒品】海關機場首5月破332宗毒品拘40人　檢近6億元毒品
今日 12:51
【打擊毒品】海關機場首5月破332宗毒品拘40人　檢近6億元毒品
【車輛著火】觀塘有私家車起火　司機逃出車廂受傷
今日 14:47
【車輛著火】觀塘有私家車起火　司機逃出車廂受傷

你可能感興趣

【天晴酷熱】下周日起一連6日酷熱　最高氣溫約34度
今日 11:08
【天晴酷熱】下周日起一連6日酷熱　最高氣溫約34度
【新冠肺炎】林緯遜指抗體6個月後下降料9月再爆發　深圳灣陽性者如有病徵應特別處理
今日 12:12
【新冠肺炎】林緯遜指抗體6個月後下降料9月再爆發　深圳灣陽性者如有病徵應特別處理
【的士加價】的士新收費下周日起生效　市區的士落旗收費27元（附表）
今日 11:39
【的士加價】的士新收費下周日起生效　市區的士落旗收費27元（附表）
歐洲 荃灣 香港 杜拜 灣仔 酒店 立法會 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵