【玩具安全】一款彈射飛行玩具彈射動能能量超出安全標準　海關禁零售商出售

▲ (海關提供)

海關今日（14日）表示，一款彈射飛行玩具測試結果顯示，該款玩具有傷害兒童或其他人的眼睛或面部的潛在危險，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

海關指，早前從不同地區的零售商試購多款投擲和飛行玩具作安全測試，發現其中一款彈射飛行玩具的彈射動能能量超出安全標準，如射向眼睛或面部，有機會對他人造成傷害。其後採取行動，搜查涉案的零售商，檢獲5件同款懷疑不安全的彈射飛行玩具，並同時發出禁制通知書，禁止該零售商繼續出售該款玩具。



應注意安全事項

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

注意並遵照投擲和飛行玩具上所附載的所有指示

請勿把投擲和飛行玩具對準眼睛或面部發射。

根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐