【安心出行實名制】創科局：明年2月電話卡實名制　「安心出行」自然具實名制功能

▲ 創新科技及工業局孫東。（資料圖片）

創新科技及工當局孫東表示，當時推出「安心出行」的考慮，就是希望讓大家出行更方便，而「安心出行」與疫苗接記錄綁在一起，已有部份實名功能，當局現時沒有計劃強化「實名制」功能，更不可能增加自動追蹤的功能。

孫東出席一個活動後向傳媒表示，現時「安心出行」的系統是與電話卡綁在一起：「我想澄清的是，由於明年2月份在香港所有的電話都要採用實名登記，由於『安心出行』是與電話sim卡是綁在一起，所以自然而然，『安心出行』就會有實名制的功能。我再想強調，在2月份之前，我們沒有專門的計劃要去強化它的實名功能，更不會去增加自動追蹤功能。」

至於「安心出行」何時能加入紅、黃碼功能，孫東指具體時間表要由特首會同醫務衞生局局長決定。被問及不加強實名制功能，「紅黃碼」具體如何執行，孫東稱，無論是「紅碼」或「黃碼」，相關政府部門已經有這些人士的紀錄，有需要時可從想關部門取得這些紀錄。

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記者：陳葆琳