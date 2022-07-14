  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 16:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行實名制】創科局：明年2月電話卡實名制　「安心出行」自然具實名制功能

政治 15:24 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

創新科技及工業局孫東。（資料圖片）

創新科技及工當局孫東表示，當時推出「安心出行」的考慮，就是希望讓大家出行更方便，而「安心出行」與疫苗接記錄綁在一起，已有部份實名功能，當局現時沒有計劃強化「實名制」功能，更不可能增加自動追蹤的功能。

孫東出席一個活動後向傳媒表示，現時「安心出行」的系統是與電話卡綁在一起：「我想澄清的是，由於明年2月份在香港所有的電話都要採用實名登記，由於『安心出行』是與電話sim卡是綁在一起，所以自然而然，『安心出行』就會有實名制的功能。我再想強調，在2月份之前，我們沒有專門的計劃要去強化它的實名功能，更不會去增加自動追蹤功能。」

至於「安心出行」何時能加入紅、黃碼功能，孫東指具體時間表要由特首會同醫務衞生局局長決定。被問及不加強實名制功能，「紅黃碼」具體如何執行，孫東稱，無論是「紅碼」或「黃碼」，相關政府部門已經有這些人士的紀錄，有需要時可從想關部門取得這些紀錄。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【安心出行】田北辰質疑「安心出行」實名制成效　建議將「疫苗通行證」短暫失效
10:54 2022/07/12
【安心出行】田北辰質疑「安心出行」實名制成效　建議將「疫苗通行證」短暫失效
港府擬推安心出行實名制　消息︰傾向不全民實行
08:00 2022/07/13
港府擬推安心出行實名制　消息︰傾向不全民實行
港府消息︰紅黃碼最緊急 　「安心出行」實名制不急處理
今日 08:00
港府消息︰紅黃碼最緊急 　「安心出行」實名制不急處理

你可能感興趣

【安心出行】田北辰質疑「安心出行」實名制成效　建議將「疫苗通行證」短暫失效
10:54 2022/07/12
【安心出行】田北辰質疑「安心出行」實名制成效　建議將「疫苗通行證」短暫失效
港府擬推安心出行實名制　消息︰傾向不全民實行
08:00 2022/07/13
港府擬推安心出行實名制　消息︰傾向不全民實行
港府消息︰紅黃碼最緊急 　「安心出行」實名制不急處理
今日 08:00
港府消息︰紅黃碼最緊急 　「安心出行」實名制不急處理
安心出行 醫務衞生局 香港 孫東 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵