【消暑湯水】戶戶送 x 鴻福堂推67折夏日優惠套餐　2大健脾祛濕湯水啱一家大細

▲ 戶戶送聯乘鴻福堂推出夏日優惠套餐，內有消暑湯包及招牌自家燒賣。（相片由有關機構提供）

踏入7月盛夏天氣非常炎熱，23日更是廿四節氣中的「大暑」，家長都要為小朋友多煲消暑湯水。戶戶送聯乘鴻福堂推出了方便湯包，更有獨家夏日優惠套餐配上招牌自家燒賣，家長輕鬆下單，靚湯燒賣隨即送到府上。

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兩款夏日優惠套餐包括2款無添加味精及防腐劑的消暑湯水，有清潤健脾的「瑤柱響螺合掌瓜豬腱湯」及健脾祛濕的「赤小豆薏仁響螺祛濕湯」，前者有清潤健脾作用，響螺滋陰清肝，再配上陳皮、薏米等健脾行氣化濕湯料，健康養身，最適合一家大細飲用。

而赤小豆薏仁響螺祛濕湯則以老黃瓜、赤小豆熬製，利水祛濕，配上有助健脾及促進消化的薏米和茨實，為最佳的夏日祛濕湯水。

鴻福堂夏日優惠套餐於戶戶送平台獨家發售，由即日起至7月31日期間透過戶戶送平台訂購套餐（價值$75），可享67折優惠，即$50就買到。

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套餐1︰瑤柱響螺合掌瓜豬腱湯配招牌自家燒賣（$50）

瑤柱有滋陰補腎、調胃和中作用，響螺則滋陰清肝；合掌瓜舒肝健脾、理氣化痰，且味道清甜；再配上陳皮、薏米等健脾行氣化濕湯料。清潤健脾，容易吸收。

套餐2︰赤小豆薏仁響螺祛濕湯配招牌自家燒賣（$50）

老黃瓜、赤小豆能利水祛濕，粟米、淮山、薏米和茨實均具健脾祛濕、促進消化作用；響螺清肝兼能提鮮。祛濕健脾，清熱利水，為最佳的夏日祛濕湯水。

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責任編輯︰林綺玲