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海外升學｜2025最新德國升學生活指數低公立大學免學費　畢業後工作滿兩年可申請永居權

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 3 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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德國留學著數多。

隨著DSE開考，一眾考生以及家長均需面臨選擇升學出路的難題，而在云云眾多選擇之中，除了本地升學一途之外，海外不同地區的學府也提供了種類繁多的課程，予本港學生前往留學進修，藉此吸納人才。一些留學熱門的國家如英國、美國、澳洲以及加拿大等長年以來皆以優質的學習環境著稱，但高昂的學費和生活費用難免令港人卻步，而近年德國的大學除了致力塑造良好的學習環境予海外生之外，入讀當地的公立大學更能免除學費，其餘各項費用亦比英美澳加等國家廉宜，學位也有一定的認受性，基於以上條件，可見德國亦毅然成為了本地學生留學選擇的新出路。

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德國升學須知 

大部份德國公立大學皆以德語為主要授課語言，故對海外生的德語能力有一定的要求，公立大學一般以德語考試TestDaF作為標準，要求學生達到四級水平、雅思國際英語測驗系統（IELTS）6分或以上以及在香港文憑試（DSE）中需要六科皆達到三級或以上的成績才有機會獲得取錄資格。

如果以上條件都未有達到要求，藝術設計類學科能通過教授要求作品集而有機會破格錄取，不過德國公立大學一年銜接課程（UE）為香港學生提供機會，只需要符合IELTS 5.5分以及DSE六科三級成績的最低要求即可報讀，課程可選擇英語或德語雙語授課，無需具備德語基礎而且期間提供住宿，完成為期一年的預科課程（科目包括經濟、商業管理、工程學等），再通過德國預科畢業考試（FSP），即可保證獲取兩間德國公立大學的取錄資格（南威斯特法倫應用科技大學 Fachhochschule Südwestfalen 及 下萊茵科技大學 Hochschule Niederrhein），UE課程除了獲得德國官方科隆教育部認證，更包含德語語文課程，令學生打好德語基礎，完美銜接德國當地大學，享受公立大學免除學費的待遇。

同場加映：2024年EF英語能力指標全球排名

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德國升學優勢

所有歐盟國家的大學皆以歐盟學分（ECTS）作為統一的標準，學分受全球國際認可，而德國作為歐盟領導國之一，學位自然在國際間有普遍的認受性，加上當地許多商學院設有Startup Center支援學生在校發展初創企業，更會發放獎學金支持學生到柏林參與培訓計劃，具備一定的德語能力亦對學生往後投入職場或創業時更具優勢。

此外，海外升學移民在近年驟然成為了本地炙手可熱的話題之一，相比傳統留學國家英、美、澳、加而言，德國更重視吸納國外人才，更具完善的升學移民配套，自德國政府推出新移民法後，銳意吸收具備專業技能的亞洲學生，實施培育青年人才措施，只要學生於德國畢業後投身工作滿兩年後，便可申請永久居留權以及獲取歐盟護照，增加就業機遇。

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撰文 : 㯋德學府歐洲升學中心 WG Education

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