【假扮打針】涉替6人扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士及主婦認罪候判

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34歲註冊護士於疫苗接種中心兼職疫苗接種護士期間，涉假裝替兩個家庭共6人接種復必泰疫苗，並發出疫苗接種紀錄，其後負責管理護士發現6枝未經使用針筒被棄置而揭發事件。7人早前被控2項串謀欺詐罪，案件今（14日）於觀塘裁判法院再訊。涉案女護士及另1人承認控罪，3人准簽保守行為，餘下兩人則否認控罪，排期於9月26日開審。兩名認罪被告則還押至審訊完結後判刑。

涉案7名被告共被控2項串謀欺詐罪，包括34歲女註冊護士何嘉雯、其餘6名被告來自兩個家庭，分別為廖凱殷（42歲，家庭主婦）、其母蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、其父廖國雄（67歲，建築工人）及家庭傭工MARCELO Mary Ann Villeza（39歲），同被控1項串謀欺詐罪。其中何及廖凱殷承認控罪，餘下3人獲撤銷控罪，准自簽2,000元，守行為1年。

另案涉及何、鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）兩姐妹，3人同被控1項串謀欺詐罪，何承認控罪，鄭氏姐妹則否認控罪，准保釋至9月26日開審。控罪指3人於2022年2月5日至20日期間，一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出2人的疫苗接種記錄。

根據承認及同意案情，案發期間，卓健醫療服務有限公司(卓健醫療)，於2022年1月中獲政府委聘營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，中心由兩名註冊護士負責管理。為免出現任何利益衝突的情況，卓健醫療禁止任何在接種中心工作的護士為其家人或朋友提供疫苗接種服務。

2022年1月下旬某日，何與廖凱殷吃飯晚期間，廖提及其家人擔心疫苗的副作用，並指疫苗通行證將限制他們進入許多場所。何建議可於廖氏一家不用實際接種疫苗的情況下，向各人發出疫苗接種紀錄，廖表示同意。

同年2月20日，何獲卓健醫療委聘於上述接種中心擔任疫苗接種護士。同日早上8時，廖氏一家及其家傭一行4人到中心接種間，何假裝已替4人接種復必泰疫苗，並列印疫苗接種紀錄交給各人，何並將4枝未經使用的針筒放入針箱内棄置。

何另於同年1月，以相同手法協助另一家庭兩姐妹獲取疫苗接種紀錄，而最終負責管理的註冊護士，於針箱內發現共6枝未經使用針筒被棄置。事件經廉署調查後，向各人作出起訴。

廉署呼籲市民恪守誠信價值觀，守法循規，切勿以身試法。廉署將繼續透過各類型宣傳教育活動深入社區，向社會各界別及階層傳揚誠信、廉潔、守法等核心價值觀。

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責任編輯：余思嵐、林育慧