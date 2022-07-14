【廉政公署】7人涉串謀詐騙「扮打針」圖獲接種紀錄　5人承認控罪

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廉政公署早前落案起訴7人串謀詐騙，假裝在社區疫苗接種中心完成接種新冠病毒疫苗以獲取疫苗接種紀錄，涉案5名被告今日（14日）在觀塘裁判法院承認參與該勾當。



被告何嘉雯，34歲，註冊護士，及廖凱殷，42歲，家庭主婦，同承認一項串謀詐騙罪名。何嘉雯另承認一項相類罪名。主任裁判官錢禮將判刑押後至9月27日，2人暫時還押懲教署看管。廖凱殷的父母及家庭傭工，即蕭杏儀，70歲，家庭主婦；廖國雄，67歲，建築工人；及Mary Ann Villeza Marcelo，39歲，同被控上述其中一項罪名。3人承認本案案情摘要，獲控方不提證供起訴，各以2,000元簽保守行為12個月。



因應本港新冠病毒疫情，卓健醫療服務有限公司(卓健醫療)於2022年1月中獲政府委聘，營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，為合資格市民接種復必泰疫苗。市民完成接種後會獲發疫苗接種紀錄。自2022年2月24日起，12歲或以上人士除非獲得豁免，否則須接種疫苗才能進入或身處指明處所。



本案發生於2022年1月至2月底，當時何嘉雯由卓健醫療委派到上述社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。卓健醫療禁止社區疫苗接種中心護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。



案情透露，何嘉雯朋友廖凱殷曾向她表示，廖氏一家擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後不能進入若干處所。何嘉雯回應可以在廖氏一家不必實際接種疫苗的情況下向各人發出疫苗接種紀錄，建議獲廖凱殷同意。



在2022年2月20日，即「疫苗通行證」全面實施前四天，廖氏一家三人及其家庭傭工Marcelo前往上述社區疫苗接種中心，並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然何嘉雯沒有為四人接種疫苗，卻向他們發出疫苗接種紀錄。何嘉雯又承認以相同詐騙手段，協助來自另一個家庭的兩姊妹獲取疫苗接種紀錄。



廉署調查發現，在廖氏一家三人、Marcelo及該兩姊妹到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回六劑未經使用的疫苗。同案被告鄭雅怡，30歲，及鄭斯蔚，25歲，分別為補習老師及小學教師，今日同否認上述其中一項與何嘉雯同被控的串謀詐騙罪名，審訊押後至9月26日進行。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。卓健醫療、衞生署及負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局在廉署調查期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官梁廷毅代表出庭，並由廉署人員梁立威協助。



廉署呼籲市民恪守誠信價值觀，守法循規，切勿以身試法。廉署將繼續透過各類型宣傳教育活動深入社區，向社會各界別及階層傳揚誠信、廉潔、守法等核心價值觀。

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責任編輯：余思嵐