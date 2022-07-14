【DSE出路】副學士畢業寄近40封求職信落空　聖雅各夥渣打資助中小企聘逾千青年

▲ 副學士畢業的Rachael曾發送近40封求職信，其後透過就業資助計劃接受速成求職教學及就業培訓，並配對到自己喜歡的工作。（相片由有關機構提供）

DSE即將放榜，惟疫情令企業減少招聘，青年就業大受影響。渣打銀行與聖雅各福群會繼2020年10月首次攜手推出「Futuremakers’First Job 青年就業及資助計劃」後，渣打銀行再度資助500萬港元推出第三期計劃，透過提供薪酬資助予中小企，鼓勵僱主聘請應屆畢業生，為青年創造就業機會。

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兩期計劃至今一共促成逾300間中小企提供近1,200個全職或短期獨立工作的職位空缺，最終成功配對並聘用逾286位畢業生。有參加計劃的青年表示，計劃增強了她的求職能力，同時使她更了解自己的能力和志向。聖雅各福群會指，計劃反應熱烈，第三期計劃已開放報名，繼續幫助青年尋找合適工作。

40封求職信石沉大海

負責項目的聖雅各福群會高級經理（就業發展服務）黎良好女士指，過去有調查發現，有近4成受訪青年對就業前景感到恐懼或灰心，故感謝渣打銀行連續兩年鼎力支持「Futuremakers’First Job 青年就業及資助計劃」，增強畢業生的就業信心，讓他們進一步發掘自己的潛質與可能性，透過搵到第一份工，一步一步開展職涯規劃。

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Rachael為參與第二期計劃的青年之一，她在副學士課程畢業後一度發送近40封求職信，然而悉數石沉大海，令她非常氣餒，甚至開始懷疑自我價值。及後她透過計劃接受速成求職教學及就業培訓，並配對到自己喜歡的工作。Rachael現於一家教育機構任職，負責管理公司社交平台及籌備活動，對現時工作十分滿意：

原本我對於自己的能力有些懷疑，擔心自己未能勝任，然而這份工作令我發現自己喜歡策劃活動，亦非常享受做宣傳推廣，自信亦慢慢得以重建。

▲ 在大學主修心理學的Candice，畢業後未能找到本科相關的工作，參與計劃後，她跳出舒適圈接觸其他範疇的工作。（相片由有關機構提供）

續推第三期繼續支援年輕人

另一位參與計劃的青年Candice，在大學主修心理學，畢業後未能找到本科相關的工作。參與計劃後，她決定跳出舒適圈，接觸其他範疇的工作。Candice現時於一家主力服務難民及少數族裔的中小企工作。她感謝計劃為她配對到這家公司，讓她可以服務不同社群。此外，Candice又指，中小企的工作範疇多元，令她可以跳出框架，學習更多技能：

現時我的工作甚至包括編寫程式、與商戶洽談合作等，跳出舒適圈後，我自覺大有成長。

黎良好女士補充，計劃除了旨在提升畢業生的求職能力和信心，助他們在疫情影響下加入職場，同時亦會資助中小企聘請畢業生，紓緩中小企的財政壓力。她又指，「Futuremakers’First Job 青年就業及資助計劃」第三期現已開放報名，歡迎青年及中小企參與。

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責任編輯︰林綺玲