【金像獎2022】吳君如曾憑十三妹一角封后　《媽媽的神奇小子》逐最佳女主角呼聲高

▲ 吳君如相隔七年再角遂影后。

吳君如今年憑電影《媽媽的神奇小子》入圍角逐金像獎「最佳女主角」，跟周秀娜、王丹妮、劉雅瑟和鞏俐爭奪影后寶座，吳君如的演技早已獲肯定，早於1998年已憑《洪興十三妹》封后，其後更憑《金雞》奪台灣金馬影后殊榮，令她攀上事業另一高峰。

今次為吳君如第6度提名金像獎影后，對上一次為2015年憑《金雞sss》角逐最佳女主角，今年君如奪獎呼聲高，被捧為影后大熱。

【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》+《智齒》提名最佳女配角 與鮑起靜李麗珍爭獎

最新影片推介：戴耀明專訪

改編自前殘奧運會金牌得主蘇樺偉的熱血電影《媽媽的神奇小子》在去年上映，電影贏得口碑和票房。

吳君如更身兼監製和演員，戲裡吳君如飾演傷殘運動員蘇樺偉的媽媽蘇韓小貞，那段母子情感動人心，縱然廿多年前曾封后，君如對媒體坦言：「自己的確好恨攞獎。」

▲ 吳君如於《媽媽的神奇小子》飾演「蘇媽」一角。（劇照）

真人真事改編

君如繼《歲月神偷》後再演這類好媽媽角色，吳君如去年接受TOPick訪時透露事前曾相約蘇媽，了解這位母親含辛茹苦養育殘障兒子的辛勞經歷，有助她代入角色，看出君如為角色付出不少。

她說：「雖然是一般的媽媽日常，但是她比一般媽媽辛苦一萬倍，從交談中我抓緊她覺得最不開心的事情，然後記在我心裡，演繹時我並非模仿蘇媽的神情，是以其人生經歷來演角色。所以我分了幾個階段去演繹蘇媽，蘇媽生了小孩才發現他是殘障，她人生已夠坎坷，為何要給她一個大打擊？我問蘇媽點捱過去？她說自己也不知，但捱捱下又可以，可能是上天安排。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

遺傳父親演戲天份

吳君如從影至今演出電影超過140部，當中有不少是經典角色，而這位影后級人馬是電視圈出身，當年17歲中五畢業後，君如在父親夏春秋的幫忙下加入第12期無綫電視藝員訓練班，跟劉嘉玲、鄧萃雯、藍潔瑛、曾華倩成為TVB新晉花旦。

君如曾表示遺傳了父親一點演戲天份，她說：「我爸爸夏春秋是一個非常出色的演員和做主持的藝人，小時候看他的粵語長片不算是搞笑，後來他上電視節目便變得十分搞笑。」

▲ 1998年憑「十三妹」封后。

憑十三妹封后

可惜君如於電視圈發展平平，及至1980年代後期她轉戰電影圈，演出《霸王花》系列、《最佳損友》、《賭聖》系列和《家有喜事》等電影，當中「程大嫂」一角最為經典，從此吳君如展開諧星之路，更有「大笑姑婆」之稱，

惟其後君如瘦身成功40磅，更刻意改變戲路，自資拍攝電影《四面夏娃》，雖然最終蝕錢，惟於1996憑該電影首度角逐金像影后。

之後她打破喜劇演員形象，於電影《古惑仔情義篇之洪興十三妹》飾演「十三妹」，戲中的君如蓄短髮，收起平時的笑臉，飾演心狠手辣的黑幫大家姐，讓觀眾們刮眼相看，更於1998年摘下香港金像獎影后寶座。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》梁仲恆穫雙料提名 成最佳新演員大熱

創造《金雞》系列

此外，《金雞》系列也是吳君如的經典電影。2002年上映的《金雞》，由吳君如飾演妓女「金如」，由角色15歲至40歲，借阿金的經歷道出1970年代尾至2000年代初香港變遷。

君如更憑此提名金像獎最佳女主角，雖然最終失落影后的殊榮，但於03年憑《金雞》獲得第40屆金馬獎最佳女主角獎。

▲ 吳君如為影后大熱。

而其後主演的《金雞2》和《金雞SSS》，君如同樣有份角逐影后。

至今，吳君如於香港電影圈奠定了地位的同時，亦獲國際的肯定，早前更成為奧斯卡評委一員。