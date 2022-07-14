【中秋佳節】劉心悠從小與家人分隔兩地　每年最渴望中秋全家慶團圓

劉心悠早前為奇華餅家的中秋月餅拍攝新一輯，在廣告中她特別喜歡中秋節一家人團聚歡度節日的元素，更有穿越時空的感覺，情節有回到八歲頑皮好動的兒時、十多歲情情荳初開的少女、職場女強人，甚至有自己的小朋友、成為媽媽。

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心悠說：「導演好細心，找來一個跟我小時候一樣有對大板牙的小妹妹飾演小時候的我，真的很可愛！而最好玩又有挑戰性的當然是要裝大肚，那個假肚雖然輕，但連拍幾個鐘後腰部也感覺很疲倦及酸軟，真的辛苦每位媽媽了！」

心悠自幼離開台灣家人，隻身到加拿大升學，及後獨自到香港娛樂圈發展，所以每逢節日特別是中秋節，對家人的思念特別深，心悠說：「小時候在台灣過中秋是很隆重的，很多家人相聚一起，連平日少見的親戚都會在這天相見，一起賞月、BBQ、切月餅，好像開Party一樣，而令我最開心是一家人可以圍在一起過節，這種人月兩團圓的心意始終如一。」

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而近年心悠媽媽亦由台灣移居到香港，讓心悠終於可以與媽媽一起過中秋，可以一起品嚐月餅的幸福味道，今年還有心悠兩個「BB」、鸚鵡Nana和Kiki倍伴，令她感覺特別圓滿。

至於令心悠最難忘的，是某年在加拿大讀書渡過的中秋，因為當地完全沒有中秋節的概念，只能獨自一人沒有慶祝，開車途中見到一個又圓又大的月亮在她前面，那一刻突然好想念家人，第一時間停在路邊致電給媽媽。

所以心悠深深覺得無論你經歷多少個年頭，無論你身在何處，每當中秋節時，都會「心意如一」的想念家人，好想一起團聚。