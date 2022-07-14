【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（14日）出席記者會，講解本港疫情最新情況。

本港今日新增3,674宗確診個案，本地感染佔3,417宗，另有257宗輸入個案。昨日新呈報5宗死亡個案。

【16:34】

學校今日錄355宗陽性個案，4間學校個別班級停課一周。詳情即看：【下一頁】

變種病毒方面，涉BA.2.12.1的個案增62宗，當中43個沒有源頭；BA.4或BA.5則增32宗個案，當中16宗沒有源頭。

【16:33】

4間院舍有緊密接觸者要檢疫：

香港聖公會林護長者之家1名院友確診，9人要檢疫

牛頭角樂愉園2名院友確診，附近住院人士要檢疫

沙頭角護理員1名院友確診，17人要檢疫

香港中國婦女會王陳淑英紀念護理安老院2名院友確診，10人要檢疫

輸入個案中，117宗是於機場發現、119宗於檢疫酒店發現，21宗是離開酒店後發現；大部分CT值高。過去1日的輸入個案中，來自英國的佔74宗、新加坡24宗佔20宗、泰國19宗、加拿大18宗、法國13宗、美國、菲律賓分別有11宗。

【16:30】

何婉霞指，昨日新增3人情況危殆、2名病人嚴重。目前有20名危殆病人、當中8人於深切治療部留醫，另有23名嚴重病人留醫。

新呈報5宗死亡個案，包括74歲男子，7月10日離世；2名65歲及82歲女子前日離世；73歲男子及90歲女子昨日離世，均不是院舍，1人打3針，2人打2針，餘下沒打針，均是長期病患，部分人有癌症。

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記者：陳麗娜