【超市大搜查】夏天減肥都食得雪糕　營養師推薦14款雪糕糯米糍

▲ 夏天減肥都食得雪糕，「尚營坊健康顧問有限公司」推薦14款雪糕糯米糍。

吃雪糕是不少人夏天的指定動作，雪糕糯米糍是其中一種受歡迎的冰凍甜點，很多人以為減肥只能吃呍呢拿味，但其實還有很多口味可以選擇，「尚營坊健康顧問有限公司」近日就在Facebook專頁介紹了14款雪糕糯米糍，均可在各大超市及便利店買到。

樂天雪見大福

盒裝獨立包裝，有呍呢拿、芒果、抹茶和朱古力味，建議每次可以吃兩粒

對換份量：2粒 = 1份五穀類 + 0.5份脂肪類

維記雪米糍

2格獨立裝：2粒 = 1.5份五穀類 + 0.5份脂肪類

迷你裝：3粒 = 1份五穀類 + 0.5份脂肪類

日本限定口味雪見大福

便利店會不時會有期間限定的口味，如宇治抹茶紅豆、Tiramisu（意大利芝士蛋糕）、蕃薯、忌廉芝士味。

對換份量：1粒 = 1份五穀類 + 0.5份脂肪類

阿波羅糯米糍

有雙重朱古力味和豆腐紅豆味

對換份量：1粒 = 1份五穀類 + 0.5份脂肪類

以上內容獲「尚營坊健康顧問有限公司」授權轉載。

同場加映：12款低脂雪糕、雪條

TOPick早前檢視了各大超市120款預先包裝雪糕、雪條，根據營養標籤並因應產品包裝上所示的容量單位，計算每100克或每100毫升總脂肪含量，找出低脂的產品，以下為12款低脂雪糕、雪條名單：

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責任編輯：羅嘉欣