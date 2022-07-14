  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 17:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校爆疫】學校今日錄355宗陽性個案　4間學校個別班級停課一周

社會 16:35 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(馮漢柱攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今日（14日）交代最新疫情。

張竹君指，學校今日錄355宗陽性個案，涉及292間學校，共涉及285名學生及70名教職員，包括63間幼稚園及幼兒中心、131間小學、97間中學及1間特殊學校。過去7天有160間學校出現2宗確診以上個案。

4間學校個別班級停課一周。包括博士山(香港)國際幼稚園－火炭，PRE B班有2名小童確診、聖公會主風小學3B班6名學生確診、東華三院姚達之紀念小學（元朗）4A班有3名學生確診、鑽石山真鐸學校4望班3名學生確診。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
今日 15:13
【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
【世界運動會】香港武術隊奪3面銅牌　楊潤雄祝賀李泳容、楊頌熹和楊子瑩
今日 15:36
【世界運動會】香港武術隊奪3面銅牌　楊潤雄祝賀李泳容、楊頌熹和楊子瑩
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
今日 16:50
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
【新加坡羽毛球公開賽】鄧俊文謝影雪挫印尼組合　以21:10闖8強
今日 16:17
【新加坡羽毛球公開賽】鄧俊文謝影雪挫印尼組合　以21:10闖8強

你可能感興趣

【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
今日 15:13
【新冠肺炎】若改變檢疫政策不退還隔離酒店5千元　投訴者：「硬食損失」
【世界運動會】香港武術隊奪3面銅牌　楊潤雄祝賀李泳容、楊頌熹和楊子瑩
今日 15:36
【世界運動會】香港武術隊奪3面銅牌　楊潤雄祝賀李泳容、楊頌熹和楊子瑩
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
今日 16:50
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵