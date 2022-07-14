【學校爆疫】學校今日錄355宗陽性個案　4間學校個別班級停課一周

▲ (馮漢柱攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今日（14日）交代最新疫情。

張竹君指，學校今日錄355宗陽性個案，涉及292間學校，共涉及285名學生及70名教職員，包括63間幼稚園及幼兒中心、131間小學、97間中學及1間特殊學校。過去7天有160間學校出現2宗確診以上個案。

4間學校個別班級停課一周。包括博士山(香港)國際幼稚園－火炭，PRE B班有2名小童確診、聖公會主風小學3B班6名學生確診、東華三院姚達之紀念小學（元朗）4A班有3名學生確診、鑽石山真鐸學校4望班3名學生確診。

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記者：余思嵐