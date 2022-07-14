【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關

很多人都喜歡將堅果作為等零食，但台灣有肝膽腸胃科醫生分享案例，一名50多歲的女子肝功能正常，但卻證實罹患肝癌，經醫生詢問，得知患者長期進食一種食物，患癌與此飲食習慣有關。

綜合台媒報道，台灣肝膽腸胃科醫生鄭以勤近日在節目《健康好生活》中分享案例，一名50多歲女子在體檢時，發現肝長了一顆近3厘米的腫瘤，且肝癌指數非常高，懷疑是肝癌。

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經檢查，患者體檢皆已排除B、C肝的可能，也沒有脂肪肝，「且肝癌通常會有一些慢性發炎因子造成癌病變，但這患者身上也沒看到這些現象。」但經切片檢查，確診患肝癌。

鄭醫生詢問患者後得悉，患者喜歡吃一些堅果類的食物，時常一買就是一大包，放著慢慢吃，「也就是這樣的習慣，讓裡面有一些黴菌，進而產生黃麴毒素。」

鄭醫生稱，黃麴毒素是一級致癌物，很明確與肝癌有關。他提醒民眾，要注意自身的飲食習慣，不新鮮的東西就要避免，以免疾病纏身。

肝癌被列為本港第3號癌症殺手，因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，本港肝癌每年新症維持約1,800人，男女比例約3比1，死亡人數維持約1,500人。其中8成患者本身患有乙肝，因患肝癌初期沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒擴散，其5年存活率可達9成，惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

潘冬平指出，家族史是罹患肝癌的關鍵因素之一，惟醫學界未能確認是哪種基因突變，在臨床上曾遇過一家4兄弟同為乙肝帶菌者，4人都在40多歲時發病。

本港僅2017年就有1,552人死於肝癌，佔整體死亡數目10.8%。肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟）。

導致原發性肝癌主因包括：

肝硬化

慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）

潘冬平指出，針對早期及晚期患者，治療方法可分為根治性及非根治性兩大類，前者包括手術切除、射頻消融術及肝臟移植；後者則包括經肝動脈栓塞化療、放射治療、標靶藥及免疫治療等。點擊圖片即看治療詳情：

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降低患肝癌風險的食物

在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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【同場加映】脂肪肝患者最細只有20歲，有機會演變為肝硬化及肝癌，4類食物易增風險：

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責任編輯：羅嘉欣