【偉大媽媽】會計女強人日打5份工再開店舖　半生打拼捱大女兒︰自己不捨得花錢

▲ 媽媽努力賺錢全為了養活女兒，自己卻不捨得花錢。（《熟女強人》劇照）

我人生第一層樓購於二十一歲時，位於中環SOHO區。在那處生活了兩年，與街坊建立的友誼延續至今。賣相機的鍾沛攝影、三和文具、適雅窗簾、李××醫生，還有勝利藥房。即使我已經搬遷了幾十年，有需要相關的服務時，我仍會回來這個區找幫手。

這天到中環拜訪脊醫後，徒步到賣髮品用具的專門店去找Kitty。忽然感覺她也滿頭白髮（賣花姑娘甚麼時候開始插竹葉的呢？）Kitty告訴我，她也因應女兒要求，進入半退休狀態，即將要搬走，只留下灣仔那間店，以後多點休息，享受人生。

Kitty年輕時是女強人，專職會計。人生最勇猛時期，正職連兼職打五份工，後來才開舖賣專業髮品。與她聊天，才想起我們的共通點，年輕時拼命賺錢不捨得花，不是沒錢，只怕上有高堂，下有子女，一旦有甚麼差池意外，總得要有多個錢傍身。

甚麼按摩、Facial（除非贊助），我從來沒有付過一次錢去做。想買個手袋，恨了半年，花了一個月工資，只希望作為藝人有點體面。

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你一句、我一句，我倆好像又回到了三十年前，那個拼命為生活掙扎的年代。只有經歷過那種生活，才會明白一切得來不易，也為此而感恩驕傲。

Kitty還堅持要送我一個頭刷，叮囑我每天刷頭防脫髮。

心知我喜歡回到這個區的小店，是因為那份寶貴的人情味，蘊含半生的甜酸苦辣。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「中環SOHO」

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