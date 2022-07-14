【國民教育】地方志中心新書記錄兩地人民「情義」故事　將免費送書至中小學

▲ 香港地方志中心出版新書。（陳國峰攝）

由香港地方志中心撰寫、記載內地及香港兩地「情義」故事的《回歸·情義25載》，將於今年書展上架。新書輯錄25篇兩地人民交流、共同打拼的故事，亦有近200張歷史相片。地方志中心將免費送書到全港中小學，亦計劃新學年到校演講，希望讓學生了解更多兩地人血濃於水的故事。

《回歸·情義25載》共分為5個主題、25個章節，記述回歸以來多件歷史大事，包括國家向港贈送大熊貓、香港故宮文化博物館開幕，國家支援香港對抗新冠疫情及沙士、香港協辦2008年北京奧運馬術項目、粤港澳大灣區發展規劃等。

其中於「東江情不斷：東深供水改造工程竣工」的章節中，書中列出香港於60年代遇大旱，中央政府提出「北水南調」的引水工程，並在2000年因廣東省沿線工業起飛，導致東江水遭污染，再進行分離天然河道及輸水系統的工程。

地方志中心總裁林乃仁說，新書以「情、義」角度切入，用有趣方式講述兩地人民交流的故事。他指出，年青一輩對很多香港回歸25年來發生的事都不清楚，因此希望以立體、有趣的角度，帶出兩地人民互相連結的關係。

地方志中心將會新書送到全港中小學，建議學校可放在圖書館。林乃仁提到，公民與社會發展科有不少講到香港參與國家建設、國家幫助香港的內容，新書可提供軟性敍事角度，供學生參考，笑稱「睇晒教科書，再睇埋我哋呢本，實拎高分。」他又透露，中心計劃2022/23學年抽取《回歸·情義25載》書中部分章節，簡化出精華，並到學校與學生分享。

▲ 地方志中心總裁林乃仁。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴