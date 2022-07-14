【炫富星媽】豪送4歲女$40萬作生日禮物　饒舌天后Cardi B遭批灌輸錯誤金錢觀

▲ Cardi B送5萬美元（約40萬港元）現鈔給女兒作生日禮物。

家長宜從小教導小朋友正確的金錢觀念，以免他們過分追求物質。美國饒舌歌手Cardi B的女兒近日迎來4歲生日，她送贈5萬美元（約40萬港元）現鈔給女兒作生日禮物，引起網民批評她炫富的同時，亦向小朋友灌輸錯誤金錢觀。

Cardi B與歌手老公Offset育有一對子女，女兒Kulture於周日（10日）4歲生日，細仔Wave僅10個月大。為慶祝女兒生日，Cardi B帶她到著名糖果店參加糖果展外，更送上一疊美元現鈔，共5萬美元（約40萬港元）。

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4歲女生日收萬美金現鈔

爸爸Offset於Instagram限時動態，分享了囡囡收到現金的片段。在影片中Cardi B問女兒「那是甚麼？」，她說「門票（100萬美元的俚語）」，媽媽隨即糾正她「一張『門票』是100萬美元，這只是5萬美元」。

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這並非Cardi B首次向女兒送「大禮」，在Kulture 2歲生日時，Cardi B曾送贈一個價值約8,000美元（約6萬港元）的Hermès粉紅色Birkin手袋，作為她的生日禮物。Cardi B這些炫富的舉動，令網民批評她教壞小朋友，向孩子灌輸錯誤的金錢觀念，不過Cardi B懶理網民非議。

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親子理財專家︰父母或誤將價錢等同價值

有「超級奶爸」之稱的兒童財商導師何基佑（Kay）曾接受《經濟日報》訪問表示，小朋友尚未懂得名牌手袋的價值，父母或誤將價錢等同價值。對小朋友而言，收到糖果或玩具做禮物，或比收到名牌手袋更開心。

Kay指出，家長從小為子女提供富裕的物質生活，或會形成錯誤的理財觀念，子女從父母身上輕易地獲得名牌手袋等昂貴奢侈品時，便會對這種生活習以為常，「當他們出社會工作時，每月只能賺到1、2萬元，追不上家中提供的物質生活，便感到有落差，甚至因而失去了賺錢動力」。

他建議家長應及早為子女進行理財教育，教子女分辨「想要」及「需要」的分別，購買時需在兩者間取捨。另外，家長應從小培養他們儲蓄的習慣，讓他們明白金錢需透過努力工作獲得，並有其限制。

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責任編輯︰王明芳