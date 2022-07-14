【長新冠】新冠後遺症：嗅覺異常　針灸+中藥+刮痧三管齊下改善

▲ 部分新冠患者病後，有局部時間嗅覺聞到怪味及聞不到味的情況。（iStock）

有專家推算，本港第五波疫情逾400萬人感染新冠肺炎。部分中了新冠的患者就算治癒後，仍有後遺症，包括咳嗽、腦霧、失眠等長新冠影響，原來尚有一個較少人留意的問題——嗅覺異常，當中可以是聞到奇怪的異味以及聞不到味道，十分極端。

有中醫指用上「中醫三寶」：針灸+中藥+刮痧，三綫並行有助改善嗅覺異常的問題。

陳小姐曾於數月前染上新冠肺炎，當時屬於無症狀感染，並無任何不適。但在感染後一個月開始發現自己嗅覺異常，除了聞不到大部分日常生活的氣味外，更出現幻嗅，每日晚上都會聞到一股燒焦的味道，令到本身是咖啡愛好者的陳小姐連咖啡的香味都聞不到，影響生活質素。 除此之外，每天到下午4時半的時候，陳小姐就會異常疲倦，影響工作，而身邊的同事都察覺得到。

外邪未清 症狀持續

陳小姐接受中醫治療，中醫透過望聞問切，推斷出她的症狀是因為新冠肺炎的外邪未清所致，處方解表祛邪的中藥，針灸肺經的穴位以及在肺經進行刮痧，讓殘留在肺經的熱邪從經絡散去。



陳小姐於一星期後覆診，發覺能重新聞到咖啡的香味，幻嗅也只曾經短暫出現過一、兩分鐘後並未有再出現，之後她下午時分「定時定候」到訪的疲勞情況也大為減少。

為何新冠患者會出現嗅覺異常？註冊中醫師關証顥剖釋：「目前醫學界尚未有明確共識，有研究認為新冠病毒會攻擊鼻腔內的支持細胞，這些支持細胞受損，就會影響嗅覺神經元的功能，造成嗅覺異常。亦有部分研究認為感染新冠肺炎後，身體會持續維持一個炎症狀態，而這個炎症狀態亦會造成嗅覺異常。 」

▲ 註冊中醫師關証顥說，有研究指感染新冠肺炎後身體會持續維持一個炎症狀態，而這個炎症狀態亦會造成嗅覺異常。（被訪者提供）

中醫認為肺開竅於鼻，而新冠肺炎之疫邪侵襲肺部，當外邪仍未散去，或肺部的經絡氣血已經被新冠病毒之邪損傷，就會影響嗅覺。

兩類後遺症

「中招」後仍有的長新冠，關醫師指大致分為兩種：新冠外邪未清，以及臟腑氣血受新冠肺炎之邪損傷。 「前者非常常見，外邪未清相當於感冒未清，許多人以為一旦快速測試陰性便痊愈，其實外邪尚未清除，便會造成後遺症症狀。這類病人往往會有浮脈以及其他表證未解的症狀，透過解表祛邪的中藥以及針灸治療，可以明顯減輕相關症狀。」

第二類病人往往是因為患有新冠肺炎期間損傷自身氣血，臟腑功能失調。 部分病人是因為肺臟的功能失調、清竅不通，所以出現呼吸不暢、嗅覺異常以及腦霧等症狀。部分患者可能因為痰濁未清，出現關節疼痛、身體沉重及腹脹腹瀉。部分患者因為患病期間損傷脾胃，痰濁停留於體內不化，出現咳嗽有痰、身體沉重、腹脹便溏等症狀。

各種問題衍生的症狀

外邪未清：怕被風吹、舌尖紅、口渴。

清竅不通：嗅覺異常、腦霧、耳鳴。

心神不寧：心悸不安、失眠、記憶力減退。

痰濁不化：咳嗽有痰、身體沉重、腹脹便溏。

關醫師表示，要治療上述長新冠，首先要辨別患者外邪是否還存在，若有便要以解表祛邪的方法「清感冒」；若無外邪，便需要辨別到底是甚麼臟腑的氣血受損，再針對性作出治療。另外，除中藥外，針灸治療可以直接作用於經絡，對曾經接受中藥治療而症狀改善未明顯者，往往針灸治療會帶來更好效果。

▲ 新冠肺炎後嗅覺異常、咳嗽及疲勞患者，中醫指可以刮痧疏通肺經，緩減症狀。（香港經濟日報資料庫）

刮痧調整經絡

另一方法是刮痧。刮痧是運用刮痧板和火罐等工具，根據中醫經脈理論，進行刮、捏等物理刺激，使局部皮膚發紅充血或點狀出血的治療方法。關醫師進一步解說：「刮痧有調整經絡的作用，對於感冒、鼻塞、失眠、腸胃病、痛症等都有作用。新冠肺炎後遺症患者常出現肺經的經絡病變，進行肺經刮痧可以幫助疏通肺經經期，紓緩後遺症症狀。」惟要注意肝腎功能不全、嚴重心血管疾病，局部有皮膚感染、潰瘍、有凝血障礙者，以及孕婦的腹部，腰骶部忌用刮痧。

長新冠後遺的刮痧與按穴位置

＊刮痧疏通肺經

適合： 新冠肺炎後嗅覺異常、咳嗽及疲勞患者。

方法：於前臂內側，靠近拇指方向，屬於肺經的位置，運用刮痧板（陶瓷調羹亦可），加上BB油，以中等力度刮30-60次，出痧即可。

注意： 局部傷口、感染者不可使用。

＊按壓豐隆穴

▲ 豐隆穴。（網上圖片）

適合： 新冠肺炎後咳嗽有痰、身體沉重、腹脹便溏。

方法： 按壓位於膝眼與外踝連綫中點，在脛骨前緣外側約兩指寬處的豐隆穴，中等力度點按60下。

記者：周美好