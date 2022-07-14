【書展2022】商務印書館推「故宮三寶」叢書　配合香港故宮館開幕重現珍藏

▲ 「故宮三寶」系列叢書：《故宮國寶》、《故宮宮殿》、《故宮宮廷生活》。（陳永康攝）

書展下周舉行，有份參展的商務印書館今（14日）舉行新書巡禮，其中配合香港故宮博物館開幕，館方推出3本「故宮三寶」系列叢書，讓讀者感受故宮風采。

商務印書館總編輯兼副總經理毛永波指，館方一直以「語言學習」、「藝術文化與歷史」、「社科人文」作為主體板塊出版書籍，而今年主題「閱遊，異想天開」，冀令讀者得到「四開」體驗- 開闊文化視野、開拓感觀世界、開悟上下古今、開闢新天新地。

重點書籍要數「故宮三寶」系列叢書：《故宮國寶》、《故宮宮殿》、《故宮宮廷生活》，三書重現故宮藏珍，帶領讀者走進千年歷史長河，感受中國宮廷文物藝術的瑰麗和氣魄。編者陳萬雄稱，今次新編的「故宮三寶」增加新照片及附注，，表述北京故宮的3項特點，包括國寶藝術、中國建築及宮廷生活，展現中華文化風采。

香港體壇在去年「大豐收」，劍擊運動員張家朗在東京奧運歷史性取得男子花劍金牌，令人鼓舞。由張家朗口述的《劍擊成就了我——奧運冠軍張家朗》講述這位奧運金牌得主的奪冠之路，引領讀者走進奧運冠軍的世界，體會他的堅持、努力與專注，「劍神」支持者不容錯過。

資深銀行家王浵世今次亦有出書，分享在內地工作，加入中國民生銀行當行長的點滴經驗。

▲ 商務印書館今（14日）舉行新書巡禮。（陳永康攝）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒