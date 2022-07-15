【建制政黨】經民聯出版10周年大型紀念畫冊　各大書局有售

▲ 經民聯出版十周年大型紀念畫冊。（經民聯供圖）

為慶祝香港回歸25周年暨經民聯成立10周年，經民聯出版《結伴而行 共建美好家園》大型紀念畫冊，記錄聯盟成立十載以來的重要歷程，並表達經民聯對「一國兩制」行穩致遠的美好期盼。目前畫冊已在本港各大書局上架。

▲ 各大書局現已有售。（經民聯供圖）

畫冊分為上下兩篇，上篇以大量圖片為主，結集經民聯與特區政府、廣大市民、業界和青年結伴而行的時刻。下篇收集了經民聯近年發表的一系列研究報告，內容涵蓋聯盟對特區政府的施政建議、覓地建屋、推動香港產業多元發展、青年工作建設、關心社區、融入國家發展大局等。

全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳擔任畫冊編委會主席並作序。林建岳在序言中表示，經民聯成立10周年是一個新的起點，期待與社會各界繼續攜手前行，推動香港加快融入國家發展大局，發揮「香港所長」，對接「國家所需」，貢獻國家，發展香港，造福港人。

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責任編輯：林曉君