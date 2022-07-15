  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 20:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【建制政黨】經民聯出版10周年大型紀念畫冊　各大書局有售

政治 19:26 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

經民聯出版十周年大型紀念畫冊。（經民聯供圖）

為慶祝香港回歸25周年暨經民聯成立10周年，經民聯出版《結伴而行  共建美好家園》大型紀念畫冊，記錄聯盟成立十載以來的重要歷程，並表達經民聯對「一國兩制」行穩致遠的美好期盼。目前畫冊已在本港各大書局上架。

各大書局現已有售。（經民聯供圖）

畫冊分為上下兩篇，上篇以大量圖片為主，結集經民聯與特區政府、廣大市民、業界和青年結伴而行的時刻。下篇收集了經民聯近年發表的一系列研究報告，內容涵蓋聯盟對特區政府的施政建議、覓地建屋、推動香港產業多元發展、青年工作建設、關心社區、融入國家發展大局等。

全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳擔任畫冊編委會主席並作序。林建岳在序言中表示，經民聯成立10周年是一個新的起點，期待與社會各界繼續攜手前行，推動香港加快融入國家發展大局，發揮「香港所長」，對接「國家所需」，貢獻國家，發展香港，造福港人。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【財政預算案】經民聯視像向陳茂波提意見　倡推1萬元回歸慶典消費券
19:31 2022/01/10
【財政預算案】經民聯視像向陳茂波提意見　倡推1萬元回歸慶典消費券
【保就業2022】政府提6大修訂建議　經民聯歡迎政府接納聯盟建議完善計劃
20:44 2022/04/07
【保就業2022】政府提6大修訂建議　經民聯歡迎政府接納聯盟建議完善計劃
【未來施政】經民聯與李家超會面　爭取盡快內外通關
15:57 2022/05/16
【未來施政】經民聯與李家超會面　爭取盡快內外通關
紡織及製衣界議員陳祖恒加盟　經民聯變身立法會第二大政黨
18:33 2022/07/06
紡織及製衣界議員陳祖恒加盟　經民聯變身立法會第二大政黨
經民聯議員相約餞別立法會餐廳　林健鋒大爆原來有「秘密餐單」？
23:00 2022/07/13
經民聯議員相約餞別立法會餐廳　林健鋒大爆原來有「秘密餐單」？

你可能感興趣

【財政預算案】經民聯視像向陳茂波提意見　倡推1萬元回歸慶典消費券
19:31 2022/01/10
【財政預算案】經民聯視像向陳茂波提意見　倡推1萬元回歸慶典消費券
【保就業2022】政府提6大修訂建議　經民聯歡迎政府接納聯盟建議完善計劃
20:44 2022/04/07
【保就業2022】政府提6大修訂建議　經民聯歡迎政府接納聯盟建議完善計劃
【未來施政】經民聯與李家超會面　爭取盡快內外通關
15:57 2022/05/16
【未來施政】經民聯與李家超會面　爭取盡快內外通關
林建岳 經民聯 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關