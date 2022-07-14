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【聲夢傳奇】炎明熹分享《聲生不息》幕後點滴　Gigi感謝曾志偉：無價的機會

娛樂 18:21 2022/07/14

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《聲生不息》圓滿結束，炎明熹大感不捨發長文分享當中的點滴。

TVB與內地合辦的音樂節目《聲生不息》已圓滿結束，當中年紀最小、「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）憑節目成功打入內地市場，對於是次如此漫長兼難忘的舞台經歷大感不捨。

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綵排狂走音

昨日（7月13日），炎明熹在內地社交平台上載與多位歌手的合照，並發長文分享這趟旅程的感受。

當中她自爆第一天綵排演唱《蜚蜚》狂走音，尷尬到「當時很想逃離現場」：

讓所有工作人員第1天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂！！！但是他們都沒有說我，反而還鼓勵我，其實我很清楚自己是咋回事，所以我很失落的坐車回去了…整個過程我就像是魂魄丟了。到正式表演的時候，卻不知道哪來的自信，居然舉手了自告奮勇的說：我要出去讓一讓他們！然後就懵懵懂懂的完成了第1次的初舞台表演。

逐一分享難忘合作

作為後輩的Gigi，她還逐一分享與合唱過的前輩歌手的點滴。先有合唱《勇》的楊千嬅。

炎明熹透露一直以來很想與對方合唱，但從不敢說出來，當李玟撮合了她們這個組合時，心裡非常激動：

我真的真的開心極了！跟千嬅姐合唱的勇是我在這個節目勇氣的開始；其實一個人唱歌是很沒有底氣的，尤其是我第一次來內地表演給大家聽和看，但自從合唱了之後，不知道為何就好像有一種勇氣慢慢油然而生…可能是因為千嬅姐在這過程之中教了我很多，還經常鼓勵我。我經常問千嬅姐問題，然後她會很耐心的回覆我多樣的問題，甚至到後來我沒有問的時候，她又會很關心我，問我今天怎麼樣啊？有沒有東西需要幫忙等等的；真的很愛妳。

《聲生不息》最後一集已播出。（微博圖片）

及後，Gigi感謝與她合唱《念親恩》的內地歌手劉惜君，指自己初時一意孤行想唱此曲，但沒人選，直到劉惜君站出來說跟她合唱，坦言好感激。

她又大讚對方是一個細心到不能再細心的人：

有一次排練時姑丈說有吸管的水瓶很難買，問惜君這個在哪裡買的？當時我們正在專心的討論歌曲，所以她沒有正面回答。過了兩天，惜君竟然提著一個禮物包過來說：這是送給妳的生日禮物，希望妳喜歡。就這樣，我把它拿回家，拆開才發現是一個水瓶，是一個有吸管的水瓶！

提到與內地組合魔動閃霸合唱《我鍾意》，Gigi直言他們的帶動令她充滿信心，大讚地表最強「魔動閃霸」：

我一直對你們真的很有信心，真的要相信我，也很高興你們的作品開始讓越來越多人看到欣賞，所以你們也要勇敢飛，不介意的話Gigi也會永相隨。希望讓世界都聽到他們的聲音，成為最好最好的原創rapper。

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Gigi又指從沒想到能與前輩葉倩文及周筆暢合唱，形容前者為「一個可望不名及的人物」，大讚對方很sweet；討論編曲時亦幸好有周筆暢在場：「不然的話，我可能一個東西都說不出，她提出了有很多新奇的想法和玩法。」

她曾演唱天后容祖兒的經典歌《心淡》，當時節目劇組更為她安排視像通訊，讓祖兒能親自指導Gigi唱此曲時有甚麼需要注意的地方，Gigi藉此再答謝對方。

還有跟安崎與糖妹合唱《我的驕傲》、曾比特合唱《失戀》、林子祥老師等，表示感到很新鮮，一切合作令她非常難忘。

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感謝曾志偉提攜

最後，Gigi特意感謝曾志偉，並憶起對方一句話。曾志偉對Gigi說：「如果妳是我的女兒，我就一定強烈建議你參加這個節目，這將是妳最好的鍛練，亦會是永生難忘的回憶。」

Gigi表示：「真的謝謝曾先生以及公司，給我這樣的的一個無價的機會。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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