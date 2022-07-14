【百歲熊瑞】海洋公園主席指大熊貓安安情況「麻麻地」　籲市民「一齊為佢集氣」

▲ 龐建貽。（陳靜儀攝）

海洋公園昨在社交平台表示，現年35歲、相等於人類105歲的大熊貓安安，於過去兩星期出現食慾不振情況。海洋公園公司董事局主席龐建貽今（14日）表示，大熊貓安安最近情況「麻麻地」。他期望大家「一齊為佢集氣」，或到海洋公園與其他動物「say個hi、打個卡」，多關心公園的動物朋友。

記者到香港賽馬會四川奇珍館探望安安，牠正在睡房內躺着休息，身旁放有一堆竹。工作人員指近日牠不太願意離開睡房，而記者到訪時牠剛用餐完畢。據記者觀察，安安似乎有些精神不振，亦不太走動，但間中仍會伸手取竹食「下午茶」。

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大熊貓安安及佳佳於1999年一同來到海洋公園，佳佳來港時20歲，安安則12歲。安安和佳佳與同樣來自成都，是中央政府贈予香港特區的禮物，惟安安在5、6年前開始接受高血壓和關節炎等年老症狀的治療。

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記者：黃穎津