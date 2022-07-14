【民主黨】民主黨連續3年取消年度晚宴　盧文端籲反省過錯否則明年區選大限將至

▲ 民主黨今日宣布，因應疫情關係，取消原定本周六舉行的年度宴會，是連續第3年取消年度晚宴。（經濟日報資料圖片）

民主黨今日宣布，因應疫情關係，取消原定本周六舉行的年度宴會，是連續第3年取消年度晚宴。該黨又指，在短期內難以尋找替代場地，稍後會再研究何時重新舉辦宴會。

另外，全國僑聯副主席盧文端，今日以「民主黨的生路與死路」為題撰文，形容民主黨必須堅決「去反共化」，並徹底反省過往錯誤行為，否則明年底的區議會選舉，便是民主黨的大限將至。

民主黨原定在本周六，於尖沙咀會所1號舉辦3場宴會。該黨今日表示，剛得悉宴會場地附近，因有群組確診情況，需要關閉清潔而未能營業，故未能如期舉辦年度宴會。該黨將於月內向參加者安排退款，又指因短期內難以尋找替代場地，稍後會再研究何時重新舉辦宴會。

民主黨資源開拓委員會主席袁海文指，對未能如期與支持者和黨友聚會，感到可惜；又對是次不幸事件對他們造成不便，十分抱歉。

另一方面，盧文端今日在《明報》撰文，提及《文匯報》、《大公報》近日對民主黨發起猛烈批評，形容是該黨中人「不可不重視的重要政治信號」。

文章以「民主黨的生路與死路」為題，盧文端形容，民主黨要「從思想深處清除反共意識，深刻反省過去『逢特區政府必反』、『逢中央必反』的所作所為，改弦更張」，才有「生路」。

至於「死路」方面，盧文端明言：「民主黨的國安風險並沒有過去，會否步教協後塵仍是未知數，民主黨若不思悔改，對《文匯報》、《大公報》發出的警號置若罔聞，其成員因為民主黨身分不能入閘參加明年區議會選舉，那就是民主黨的大限將至了。」

他批評，民主黨的「愛國意識」存在「反共」元素，追求所謂西方式「民主中國」，形容他們過去聲稱的「民主回歸」、「民主拒共」、「愛國不愛黨」一類主張，正是「反共」特質的標誌性表現。

盧文端又形容，民主黨的出路是成為「建設香港的積極力量」，要符合愛國者的最起碼條件，必須堅決「去反共化」，從思想深層挖掉「拒共反共」病根尊重共產黨領導的國家基本制度。

他續指，民主黨亦要徹底反省過往錯誤行為，真心誠意痛改前非，用實際行動表明改弦更張，不做危害國家安全和損害香港繁榮穩定的事。

盧文端又自言，認真看了《文匯報》、《大公報》批評民主黨的報道和文章，形容沒有感到要民主黨解散的意味。但他同時提到，民主黨有意參加明年區議會選舉，質疑倘該黨依然是自我感覺良好、我行我素，令民主黨的身分成為「入閘」參選障礙，屆時「民主黨可真的要成鳥獸散了」。

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記者：胡偉明