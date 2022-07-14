【能量飲品】能量飲品當水飲一日飲4罐　港男憂同事咖啡因超標：個個手震

▲ 港男呻同事有大量飲用能量飲品的習慣，一日可以飲4罐。

凡事適可而止，有網民最近分享公司同事有大量喝能量飲品的習慣，一日可以飲4罐。網民表示同事「一到4點個個手都震哂」，憂心他們攝取過量咖啡因。能量飲品主要成分為咖啡因、牛磺酸、瓜拿納及維生素B群等，據本港食安中心指出，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，攝取過量可令人產生焦慮、心跳加速、手震等問題。

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據網上討論區「連登」，有網民以《好心你哋cut吓咖啡因》為題發帖，表示公司同事習慣大量喝能量飲品，上班第一日已經飲兩罐能量飲品，不夠半年變4罐。網民更稱，公司有免費能量飲品供應，「就個個當水飲」，每天放工廢物回收箱都塞滿，要換大碼。

網民續稱，去年公司的能量飲品變大裝，每罐咖啡因含量達140毫克，但同事仍然維持到一日飲4罐，令網民不禁感嘆：

將近600mg唔在講，攝取咁多taurine（牛磺酸）都面不改容。能量飲品當補品係咪想英年早逝？一到4點個個手都震哂係咪好型？

帖文引來網上議論紛紛，發帖網民回應提問時稱，習慣喝能量飲品的同事都是以90後或00後為主，公司工作氣氛悠閒，只是同事習慣睡得少：「瞓4至5個鐘立即返工，根本當energy drink係stimulant（興奮劑）。」

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台灣營養師楊斯涵指出，能量飲品含有刺激中樞神經的成分，主要為咖啡因、牛磺酸、瓜拿納及維生素B群等。而咖啡因可刺激中樞神經，幫助消除睡意、集中精神及反應能力。

台灣衛生福利部表示，攝取過量咖啡因可能會產生心律不正、焦慮及失眠等症狀。本港食物安全中心就指出，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，攝取過量可令人產生焦慮、心跳加速、手震等；孕婦攝取過量更有可能導致嬰兒出生時體重過低。

營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問時表示，根據美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每天不應攝取多於400毫克咖啡因。美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。

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市面上一些運動能量飲品亦隱含高糖陷阱，TOPick曾檢視16款常見能量飲品，當中有10款每100毫升不超過7.5克糖，屬於「非高糖」選擇。

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責任編輯：羅嘉欣