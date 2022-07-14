【海洋公園】暑假期間將辦「夏日派對」　小朋友園內可玩捉迷藏及角色扮演

▲ 海洋公園推出「海洋公園×Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」。（陳靜儀攝）

暑假來臨，海洋公園8月期間，將會恢復每天開放。海洋公園與香港賽馬會慈善信托基金主導策劃及捐助的「賽馬會喜伴同行計劃」合作，讓小朋友通過一系列捉迷藏、角色扮演、迷宮遊戲等體驗式學習活動，讓小朋友瞭解社會共融。

8月期間，海洋公園將恢復每日開放，現於官網購買公園門票，輸入優惠碼「summerfun」，即可以9折優惠入場。

Mr. Men Little Miss及「賽馬會喜伴同行計劃」大使閃閃將於7月16日至8月31日進駐海洋公園，參加「海洋公園×Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」。而閃閃具有自閉譜系特色，可讓小朋友更了解自閉譜系的內心世界。

在活動「Mr. Men Little Miss×賽馬會喜伴同行計劃：角色逐個捉」，小朋友屆時可與一眾角色在園內大玩捉迷藏，小朋友只需找出他們蹤影並在小冊子上貼上全部角色貼紙，即可換領精美禮品。「賽馬會喜伴同行計劃」顧問暨香港大學心理學系首席講師王潔瑩表示，其實無論是小朋友和大人，內心都會「住着一個角色」，每人都有自己獨特地方，希望他們透過活動學會互相尊重及包容。

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而在高峰樂園「賽馬會喜伴同行計劃-星語童遊」互動世界，小朋友可透過扮演不同日常生活角色，感受包容精神和學習照顧別人，家長亦可留童孩子的玩樂方式，運用以實證為本的親子技巧共享天倫之樂。2018年賽馬會引入世衞家長培訓課程，在家加強溝通技巧，有親子玩具套裝，望家長透過觀察孩子及學習溝通技巧，促進溝通。

每逢周日，港大教育心理學家團隊亦會演繹「Mr. Men Little Miss×賽馬會喜伴同行計劃：童你講故事」，冀能讓家長引導小朋友認識、接受情緒，並表達出來。 這班「朋友仔」亦會在海濱樂園的「Little Miss Hug 綠野迷宮」，隱藏在不同分岔小路和轉角位等候「有緣人」。

▲ 海洋公園推出「海洋公園×Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」。（陳靜儀攝）

在派對的另一主要場地「Mr. Men Little Miss」，有三大運動關卡「世一神射手」、「棒球達人」和「保齡球大戰」，大小朋友都可齊來挑戰。小朋友可用超大瑜伽球推倒比人更高的保齡球瓶大展身手。在加大碼的球場競技賽「進擊巨型足球機」，小朋友亦可一試大型足球，體驗守門樂趣。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，社會共融對小朋友而言較為抽象，而各個角色都有不同性格，可將各類性格形象化，讓小朋友更易理解。海洋公園公司董事局主席龐建貽期望，夏日派對一系列活動可讓小朋友「邊玩邊學」。他表示：「即使特質不一樣，都可互相尊重和包容。」

▲ 海洋公園推出「海洋公園×Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」。（陳靜儀攝）

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記者：黃穎津