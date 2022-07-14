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【污水陽性】將軍澳日出康城及沙田雅典居等　當局派33萬快測包

社會 17:00 2022/07/14

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(陳靜儀攝)

政府今日（14日）表示，西貢、沙田及黃大仙污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約33萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
西貢區 — 南豐廣場、日出康城（首都、緻藍天、MALIBU、晉海、晉海II、領都第一至三、五、九至十一座）、峻瀅及峻瀅II

沙田區 — 富寶花園、錦龍苑、雅典居及利安邨

黃大仙區 — 黃大仙下邨（一區）、橫頭磡邨及樂富邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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南豐 富寶花園 晉海II 晉海 西貢 將軍澳

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