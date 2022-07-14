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《全民造星V》明天舉行記招宣布招募詳情　花姐隨時再造另一隊MIRROR

娛樂 17:03 2022/07/14

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《全民造星V》明天舉行記招宣布招募詳情，花姐隨時再造另一隊MIRROR。

ViuTV《全民造星》已辦了4屆，結果捧出MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR等多個人氣組合，令香港廣東歌再受注目。

雖然花姐在《全民造星IV》表示不想再辦《全民造星V》，不過似乎欲罷不能。之前已確定《全民造星V》將會舉行，今屆並海外招募參加者，有指早前姜濤赴美國就是到當地招募參加者。

（東星圖片）

有指今次如頭兩屆般只招男性參賽，但詳情未公布，據悉有關方面將於明天（7月15日）舉行記者會，宣布《全民造星V》招募詳情。 

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《全民造星》為近年的娛樂圈帶來新氣象，除了最紅的男團MIRROR、另類偶像ERROR、實力派P1X3L以及新晉女團COLLAR以外，歌手曾比特（Mike）、MC張天賦，以及最近推出新歌的雲浩影（Cloud）、陳宗澤（CY）、趙祥誠（折骨Ben），還有已簽約Viu的藝人如陳葦璇、李炘頤（Alina）等，均出身自《全民造星》的選秀節目，是次再推出《全民造星V》定必吸引一大班忠實觀眾每晚追看。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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